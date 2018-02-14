  • $ 58.02 ↓
  • € 71.25 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      «Удмуртский лёд»: программа фестиваля

      08:30, 14 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      08:30, 14 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      688
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#ледовый городок\n#скульптура\n#лед
      688
      0

      Любой желающий сможет приготовить цветные блины на открытом огне.

      Ижевск. Удмуртия. Масленичная неделя первого фестиваля ледовой скульптуры «Удмуртский лёд» на набережной Ижевского пруда завершится развлекательной программой. Горожане смогут принять участие в мастер-классах и интерактивных развлечениях. Три дня на площадке фестиваля будет звучать живая музыка. Единый фестиваль объединит в себе три составляющих: скульптуры будут исполнены изо льда, огня и звука.  

      Программа мероприятий фестиваля «Удмуртский лёд»

      16 февраля 2018 года

      10:00 – 13:00 Радио фестиваля

      10:00 – 13:00 Мастер-классы по художественному изготовлению блинов «ART-Блины»

      12:00 – 16:00 Интерактивно-развлекательная программа «Штиль»:

      • Забей гвоздь (6+)
      • Попробуй попади (6+)
      • Силовой экстрим (18+)
      • Конкурс на точность пиления (18+)

      18:00 – 19:00 Концерт группы музыкального этно-проекта «Вербное Воскресенье»

      19:00 – 20:00 Концерт этногруппы «Тылобурдо»

      20:00 – 21:00 Концерт современной электронной музыки «Анна Краб»

      21:00 – 22:00 Концерт электронной  группы «JACKIE KOMUTATSU» (г. Пермь)

      10:00 – 22:00 Работа скульпторов

      10:00 – 22:00 Горячая еда и напитки

       

      Удмуртский лёд 3.jpg

      17 февраля 2018 года

      10:00 – 13:00 Радио фестиваля

      10:00 – 18:00 Семейный фестиваль «Лёд Удмуртии».

      • Лед: складывание кубиков (3+)
      • Лед: мастер класс по резьбе (10+)
      • Лед: мастер класс по работе с пилой (18+)

      10:00 – 13:00 Мастер-классы по художественному изготовлению блинов «ART-Блины»

      12:00 – 16:00 Интерактивно-развлекательная программа «Штиль»

      • Забей гвоздь (6+)
      • Попробуй попади (6+)
      • Силовой экстрим (18+)
      • Конкурс на точность пиления (18+)

      13:00 – 16:00 Детская интерактивная площадка «Царь горы»

      13:00 – 16:00 Семейная игровая программа «Масленица с Топтыжкой»

      13:00 – 16:00 Спортивная площадка ЙО-батыр

      13:00 – 14:00 Выступление фольклорного ансамбля «Нюркины песни»

      14:00 – 15:00 Торжественное открытие фестиваля ледяных скульптур «Удмуртский лёд». Награждение участников фестиваля.

      С 14:00 Работа «Полевых кухонь»

      15:00 – 16:00 Выступление музыкального этно-проекта «Вербное Воскресенье»

      16:00 – 17:00 Выступление инди-группы «Совы Снов»

      17:00 – 18:00 Выступление фьюжн-проекта «SAGE» (г. Екатеринбург)

      18:00 – 19:00 Выступление фьюжн-группы «Alba»

      19:00 – 20:00 Музыкальный Джем. «Творческая Дача» и приглашённые музыканты.

      10:00 – 22:00 Горячая еда и напитки

       

      Удмуртский лёд 4.jpg

      18 февраля 2018 года

      10:00 – 13:00 Радио фестиваля

      10:00 – 13:00 Мастер-классы по художественному изготовлению блинов «ART-Блины»

      10:00 – 13:00 Интерактивно-развлекательная программа «Штиль»

      13:00 – 16:00 Детская интерактивная площадка «Царь горы»

      13:00 – 16:00 Семейная игровая программа «Масленица с Топтыжкой»

      13:00 – 16:00 Спортивная площадка ЙО-батыр

      14:00 – 19:00 Концертная программа «Добрый лёд» с участием творческих коллективов  «Вербное Воскресенье» (этно-фолк), «Insaid Digan» (электронный проект), «АЭС» (рок), звуковая импровизация от Вадима Широбокова, этно-электронного проекта «YARGA SAUND SISTEM» (г. Петрозаводск)

      19:00 – 20:00 Торжественное закрытие фестиваля «Удмуртский лёд».

      19:00 – 20:00 Фаер-шоу «Ижевское пламя». Сжигание гигантских скульптур на акватории Ижевского пруда

      10:00 – 22:00 Горячая еда и напитки

      08:30, 14 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      688
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#ледовый городок\n#скульптура\n#лед

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Прилетевшая в Анталию жительница Удмуртии оказалась на улице без денег

      11:25, 08 февраля, 2018
      36360

      Сын застрявшей в Антальи жительницы Удмуртии вылетит за матерью

      13312
      09:10, 09 февраля, 2018

      Житель Удмуртии погиб при крушении самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний»

      12150
      10:39, 12 февраля, 2018

      Каждый третий заболевший геморрагической лихорадкой в России - из Удмуртии

      9574
      10:53, 08 февраля, 2018

      Гигантскую опухоль мозга успешно удалили врачи из Ижевска

      5637
      08:30, 09 февраля, 2018

      Российский вице-премьер Приходько ответил на обвинения в коррупции

      10:12, 10 февраля, 2018
      2672

      Сотрудников ядерного центра в Сарове заподозрили в добыче биткойнов

      2630
      15:53, 09 февраля, 2018

      Минфин планирует снизить налоговую нагрузку на добросовестных плательщиков

      2624
      19:22, 09 февраля, 2018

      В подмосковном Марьино у мусорного контейнера нашли коробку с новорожденными медвежатами

      2469
      13:52, 09 февраля, 2018

      Эксперты МАК назвали наиболее вероятную причину крушения Ан-148

      2461
      18:49, 13 февраля, 2018

      Голландцы оспаривают эксклюзивное право Лубутена выпускать туфли с красной подошвой

      19:24, 07 февраля, 2018
      2513

      Первую медаль завоевал российский спортсмен на Олимпиаде - 2018

      2317
      17:20, 10 февраля, 2018

      Первое золото Олимпиады-2018 досталось шведской лыжнице

      2191
      16:25, 10 февраля, 2018

      Кнопка «дизлайк» может появиться в соцсети Facebook

      2123
      15:08, 10 февраля, 2018

      SpaceX удачно запустила в космос ракету Falcon Heavy с автомобилем на борту

      2086
      10:12, 07 февраля, 2018

      Мультимедиа

      Алексей Колесник о Сарапульской ТЭЦ и тарифах на тепло

      Алексей Колесник о перспективах блокчейн в Сарапуле

      Удмуртия в минуту: строительство церкви в парке Космонавтов и снос забора из горбыля

      13 февраля, 2018