«Удмуртский лёд»: программа фестиваля

Любой желающий сможет приготовить цветные блины на открытом огне.
Ижевск. Удмуртия. Масленичная неделя первого фестиваля ледовой скульптуры «Удмуртский лёд» на набережной Ижевского пруда завершится развлекательной программой. Горожане смогут принять участие в мастер-классах и интерактивных развлечениях. Три дня на площадке фестиваля будет звучать живая музыка. Единый фестиваль объединит в себе три составляющих: скульптуры будут исполнены изо льда, огня и звука.
Программа мероприятий фестиваля «Удмуртский лёд»
16 февраля 2018 года
10:00 – 13:00 Радио фестиваля
10:00 – 13:00 Мастер-классы по художественному изготовлению блинов «ART-Блины»
12:00 – 16:00 Интерактивно-развлекательная программа «Штиль»:
- Забей гвоздь (6+)
- Попробуй попади (6+)
- Силовой экстрим (18+)
- Конкурс на точность пиления (18+)
18:00 – 19:00 Концерт группы музыкального этно-проекта «Вербное Воскресенье»
19:00 – 20:00 Концерт этногруппы «Тылобурдо»
20:00 – 21:00 Концерт современной электронной музыки «Анна Краб»
21:00 – 22:00 Концерт электронной группы «JACKIE KOMUTATSU» (г. Пермь)
10:00 – 22:00 Работа скульпторов
10:00 – 22:00 Горячая еда и напитки
17 февраля 2018 года
10:00 – 13:00 Радио фестиваля
10:00 – 18:00 Семейный фестиваль «Лёд Удмуртии».
- Лед: складывание кубиков (3+)
- Лед: мастер класс по резьбе (10+)
- Лед: мастер класс по работе с пилой (18+)
10:00 – 13:00 Мастер-классы по художественному изготовлению блинов «ART-Блины»
12:00 – 16:00 Интерактивно-развлекательная программа «Штиль»
- Забей гвоздь (6+)
- Попробуй попади (6+)
- Силовой экстрим (18+)
- Конкурс на точность пиления (18+)
13:00 – 16:00 Детская интерактивная площадка «Царь горы»
13:00 – 16:00 Семейная игровая программа «Масленица с Топтыжкой»
13:00 – 16:00 Спортивная площадка ЙО-батыр
13:00 – 14:00 Выступление фольклорного ансамбля «Нюркины песни»
14:00 – 15:00 Торжественное открытие фестиваля ледяных скульптур «Удмуртский лёд». Награждение участников фестиваля.
С 14:00 Работа «Полевых кухонь»
15:00 – 16:00 Выступление музыкального этно-проекта «Вербное Воскресенье»
16:00 – 17:00 Выступление инди-группы «Совы Снов»
17:00 – 18:00 Выступление фьюжн-проекта «SAGE» (г. Екатеринбург)
18:00 – 19:00 Выступление фьюжн-группы «Alba»
19:00 – 20:00 Музыкальный Джем. «Творческая Дача» и приглашённые музыканты.
10:00 – 22:00 Горячая еда и напитки
18 февраля 2018 года
10:00 – 13:00 Радио фестиваля
10:00 – 13:00 Мастер-классы по художественному изготовлению блинов «ART-Блины»
10:00 – 13:00 Интерактивно-развлекательная программа «Штиль»
13:00 – 16:00 Детская интерактивная площадка «Царь горы»
13:00 – 16:00 Семейная игровая программа «Масленица с Топтыжкой»
13:00 – 16:00 Спортивная площадка ЙО-батыр
14:00 – 19:00 Концертная программа «Добрый лёд» с участием творческих коллективов «Вербное Воскресенье» (этно-фолк), «Insaid Digan» (электронный проект), «АЭС» (рок), звуковая импровизация от Вадима Широбокова, этно-электронного проекта «YARGA SAUND SISTEM» (г. Петрозаводск)
19:00 – 20:00 Торжественное закрытие фестиваля «Удмуртский лёд».
19:00 – 20:00 Фаер-шоу «Ижевское пламя». Сжигание гигантских скульптур на акватории Ижевского пруда
10:00 – 22:00 Горячая еда и напитки