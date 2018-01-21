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      В Удмуртии появится новая экскурсионная программа «Пельменный уикенд»

      12:00, 21 января, 2018
      Георгий Поветкин
      12:00, 21 января, 2018
      Георгий Поветкин
      165
      0
      #культура\n#туризм\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#экскурсия
      Фото: @arzik2
      165
      0

      Это однодневный, двухдневный, трехдневный или событийные культурно-познавательные маршруты с этнографической и гастрономической составляющей.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии появится новая экскурсионная программа «Пельменный уикенд». Как сообщает пресс-служба Дома дружбы народов, это однодневный, двухдневный, трехдневный или событийные культурно-познавательные маршруты с этнографической и гастрономической составляющей.

      Стоит отметить, что программа является обладателем первого места Всероссийской премии «Маршрут года» в номинации «Лучший событийный тур». Она включает в себя не только историю пельменолепия, она также погружает гостей в тайны языческой Удмуртии, традиции ремесел и культуры, тонкости языка и фольклора.

      Также в день фестиваля «Всемирный день пельменя», 10 февраля, на центральной площади будут организованы пешие двухчасовые экскурсии, которые позволят всем желающим увидеть оценить богатую историю пельменей и удмуртов.

      Помимо встречи с Бурановскими бабушками и обзорной экскурсией по городу Ижевск, можно будет окунуться в языческую Удмуртию в деревне Карамас-Пельга или освоить тонкости мифологии в селе Шаркан.

      Информационная справка:

      Фестиваль «Всемирный день пельменя» проводится ежегодно с 2015 года в рамках развития бренда «Удмуртия — родина пельменей!» и направлен на развитие позитивного имиджа региона, узнаваемости республики за ее пределами, пропаганду национальной удмуртской культуры.

      По итогам 2017 года мероприятия фестиваля посетили 35 тыс. человек. Во время проведения праздника был установлен рекорд на самое большое количество съеденных пельменей в одном месте, а именно 74 059 штук пельменей. 

      12:00, 21 января, 2018
      Георгий Поветкин
      165
      0
      #культура\n#туризм\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#экскурсия

       

       

       

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