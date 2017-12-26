Торги по содержанию дорог Ижевска и заселение жильцов дома на Удмуртской: что произошло минувшей ночью

«Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! До наступления Нового года осталось 5 дней, это значит, что самое время начинать обратный отсчет. А тем временем расскажем вам что интересного произошло в мире, пока вы спали.

Что нам снег, что нам зной…

В Ижевске приостановили торги по содержанию улично-дорожной сети на 2018-2019 годы. Однако снег с улиц города будут вывозить, сообщили «Сусанину» в администрации муниципалитета.

«Это рабочая ситуация. В связи с жалобой гражданина в отношении конкурсной документации на проведение аукциона на проведение работ по содержанию улично-дорожной сети города Ижевска в управление ФАС России по Удмуртии, администрация Ижевска вносит изменения в извещение и документацию на проведение торгов», - сказали в администрации.

На данный момент процедура заключения контрактов приостановлена, но в январе 2018 года содержание дорог в городе будут осуществлять муниципальное предприятие ДРЭУ по действующему контракту.

Заказчик – «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», выполняя рекомендации УФАС, вносит изменения в документацию. Скорректированы дата и время окончания подачи заявок, дата проведения аукциона.

Возвращение домой

Жителей частично обрушившегося дома на улице Удмуртской в Ижевске начнут заселять в свои квартиры с 27 декабря. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал глава Удмуртии Александр Бречалов.

По его словам, специалисты проверили техническое состояние конструкций 1, 2 и 3 подъездов дома и признали их «работоспособными».

Напомним, что 9 ноября 2017 года номер 261 по улице Удмуртской в Ижевске прогремел взрыв бытового газа. В результате обрушения части 5 подъезда погибли 7 человек.

Главное слово 2017

Экспертный совет при центре творческого развития русского языка назвал главное слово 2017 года. Как пишет «Российская Газета», им стало слово «реновация» - процесс, призванный улучшить структуру чего-либо. С латинского данное слово переводится как «ремонт», «обновление», «возобновление».

На втором месте рейтинга популярных слов уходящего года оказался «биткоин». Замыкает тройку малознакомое старшему поколению россиян слово «хайп». Да и не все молодые знают, что оно означает.

«Hype» с английского буквально переводится как «навязчивая реклама, шумиха, ажиотаж». Существует созвучный глагол, который означает «раскрутить, раздуть».

Термин «биткоин» также заимствован из английского языка. Он образован из двух слов: bit (минимальная единица компьютерной памяти) и coin (монета). Биткоины - это виртуальные электронные деньги.

Лавина

Три альпиниста погибли из-за схода лавины в швейцарских Альпах за последние три дня. Об этом сообщает «Интерфакс».

В понедельник, 25 декабря, в кантоне Вале на юге страны лавина настигла 39-летнего местного жителя. Пострадавшего нашли его товарищи, но позже прибывшие на место событий спасатели диагностировали его смерть.

Еще один альпинист - 29-летняя гражданка Швейцарии - погибла в том же кантоне в минувшую субботу.

Гибель еще одного альпиниста была зафиксирована в кантоне Граубюнден (Гризон) на востоке Швейцарии. 31-летний француз попал под лавину во время одиночного восхождения на гору Глатванг, высота которой составляет 2376 м. Впоследствии тело погибшего после нескольких часов поисков было найдено под трехметровой толщей снега.