  • $ 58.32 ↓
  • € 69.13 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Торги по содержанию дорог Ижевска и заселение жильцов дома на Удмуртской: что произошло минувшей ночью

      08:00, 26 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      08:00, 26 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      723
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#уборка улиц\n#новости\n#происшествие\n#обрушение дома\n#Картина дня
      723
      0

      «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! До наступления Нового года осталось 5 дней, это значит, что самое время начинать обратный отсчет. А тем временем расскажем вам что интересного произошло в мире, пока вы спали.

      Что нам снег, что нам зной…

      В Ижевске приостановили торги по содержанию улично-дорожной сети на 2018-2019 годы. Однако снег с улиц города будут вывозить, сообщили «Сусанину» в администрации муниципалитета.

      «Это рабочая ситуация. В связи с жалобой гражданина в отношении конкурсной документации на проведение аукциона на проведение работ по содержанию улично-дорожной сети города Ижевска в управление ФАС России по Удмуртии, администрация Ижевска вносит изменения в извещение и документацию на проведение торгов», - сказали в администрации.

      На данный момент процедура заключения контрактов приостановлена, но в январе 2018 года содержание дорог в городе будут осуществлять муниципальное предприятие ДРЭУ по действующему контракту.

      Заказчик – «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», выполняя рекомендации УФАС, вносит изменения в документацию. Скорректированы дата и время окончания подачи заявок, дата проведения аукциона.

      Возвращение домой

      Жителей частично обрушившегося дома на улице Удмуртской в Ижевске начнут заселять в свои квартиры с 27 декабря. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал глава Удмуртии Александр Бречалов.

       

      По его словам, специалисты проверили техническое состояние конструкций 1, 2 и 3 подъездов дома и признали их «работоспособными».

      Напомним, что 9 ноября 2017 года номер 261 по улице Удмуртской в Ижевске прогремел взрыв бытового газа. В результате обрушения части 5 подъезда погибли 7 человек.

      Главное слово 2017

      Экспертный совет при центре творческого развития русского языка назвал главное слово 2017 года. Как пишет «Российская Газета», им стало слово «реновация» - процесс, призванный улучшить структуру чего-либо. С латинского данное слово переводится как «ремонт», «обновление», «возобновление».

      На втором месте рейтинга популярных слов уходящего года оказался «биткоин». Замыкает тройку малознакомое старшему поколению россиян слово «хайп». Да и не все молодые знают, что оно означает.

      «Hype» с английского буквально переводится как «навязчивая реклама, шумиха, ажиотаж». Существует созвучный глагол, который означает «раскрутить, раздуть».

      Термин «биткоин» также заимствован из английского языка. Он образован из двух слов: bit (минимальная единица компьютерной памяти) и coin (монета). Биткоины - это виртуальные электронные деньги.

      Лавина

      Три альпиниста погибли из-за схода лавины в швейцарских Альпах за последние три дня. Об этом сообщает «Интерфакс».

      В понедельник, 25 декабря, в кантоне Вале на юге страны лавина настигла 39-летнего местного жителя. Пострадавшего нашли его товарищи, но позже прибывшие на место событий спасатели диагностировали его смерть.

      Еще один альпинист - 29-летняя гражданка Швейцарии - погибла в том же кантоне в минувшую субботу.

      Гибель еще одного альпиниста была зафиксирована в кантоне Граубюнден (Гризон) на востоке Швейцарии. 31-летний француз попал под лавину во время одиночного восхождения на гору Глатванг, высота которой составляет 2376 м. Впоследствии тело погибшего после нескольких часов поисков было найдено под трехметровой толщей снега.

      08:00, 26 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      723
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#уборка улиц\n#новости\n#происшествие\n#обрушение дома\n#Картина дня

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Министр экономики Удмуртии Михаил Тумин: биография

      18:51, 20 декабря, 2017
      5433

      Удмуртия в минуту: продление ареста Александра Соловьева и претензии к тросовым ограждениям

      4243
      18:00, 20 декабря, 2017

      В Удмуртии вынесли приговор группе «черных риелторов»

      4243
      11:34, 23 декабря, 2017

      Заселять жильцов в дом на Удмуртской в Ижевске начнут со среды

      3504
      20:42, 25 декабря, 2017

      В Ижевске скорректируют план по продлению улицы 10 лет Октября в городок Металлургов

      3485
      16:00, 22 декабря, 2017

      В Ивановской области обрушилась стена многоэтажного жилого дома

      11:52, 22 декабря, 2017
      1647

      СМИ сообщили о критическом состоянии здоровья Олега Табакова

      839
      14:53, 25 декабря, 2017

      В Нижнем Новгороде задержали зампредседателя законодательного собрания Олега Сорокина

      833
      16:35, 19 декабря, 2017

      После рассмотрения апелляции суд смягчил приговор хабаровским живодеркам

      801
      12:30, 21 декабря, 2017

      Центробанк снял клип про новые купюры на песню группы «Мумий Тролль»

      689
      17:20, 22 декабря, 2017

      Зоопарки Дании попросили жителей сдавать домашних питомцев на корм хищникам

      19:30, 23 декабря, 2017
      675

      Дорогу из солнечных батарей построили в Китае

      646
      11:59, 23 декабря, 2017

      В США опубликовали лонг-лист премии «Оскар»

      631
      16:28, 20 декабря, 2017

      Крупнейший в мире китайский самолет-амфибия совершил первый полет

      629
      11:55, 24 декабря, 2017

      Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон пойдет в детский садик после Нового года

      604
      15:52, 19 декабря, 2017

      Мультимедиа

      LIVE: Юрий Тюрин в гостях у ИА «Сусанин»

      Удмуртия в минуту: инцидент в ижевской колонии и рост зарплаты

      Удмуртия в минуту: продление ареста Соловьева и обновление аэропорта

      25 декабря, 2017