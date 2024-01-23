Заужения и колею устранят ещё на нескольких улицах Ижевска 23 января

Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска в своём ТГ-канале опубликовала график дорожных работ на 23 января и в ночь на 24 число.

Днём 23 января планируется: расширение улицы Коммунаров, устранение заужений и срезка колейности грейдерами на улице 10 лет Октября (от улицы Удмуртская до улицы 40 лет Победы, 9-е Января), на улицах Гагарина, Областная, Азина и на улицах Карла Либкнехта, Удмуртская и Кирова.

Также с помощью экскаваторов-погрузчиков расчистят шлюзовый проезд на улице 10 лет Октября (от улицы Удмуртской до улицы Пушкинской), микрорайон Люлли, снегосвалку, остановку и заезды на улицах Гагарина, Азина, Областная, Майская, Коммунаров и Холмогорова.

С помощью МКСМ (Многоцелевая коммунально-строительная машина) расчистят тротуары на улице Маяковского.

Кроме того, ручные бригады расчистят остановки и ступени на улицах: Гагарина, Азина, Областная, Воровского, Промышленная, Коммунаров, Холмогорова, Лихвинцева, Базисная, Кооперативная, а также Шабердинский тракт, Заречное шоссе, Крылова и 15-я.

Вместе с этим, очистят подземные переходы на Воткинском шоссе, улицах Максима Горького, Удмуртской и Ленина.

В ночь с 23 на 24 января с помощью грейдеров устранят заужения в микрорайоне Орловское, расширят дороги у проезда Пасечный и улицы Ручейная.