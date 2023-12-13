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На уборку улиц Ижевска снова выехала спецтехника

16:16, 13 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
На уборку улиц Ижевска снова выехала спецтехника
16:16, 13 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
25
0
#уборка улиц\n#администраци Ижевска\n#Удмуртия\n#потепление
Фото: ИА «Сусанин»
25
0

Выход техники связан с потеплением.

Ижевск. Удмуртия. На улицы Ижевска вернулись дорожные уборочные машины. Вернуться в ритм стало возможным благодаря потеплению в городе, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

По словам главы города Дмитрия Чистякова, 13 декабря специалисты устраняют заужение проезжей части на улице Ленина, а также вывозят оттуда снег.

Работают ручные бригады и 6 машин, в числе которых: автогрейдер, самосвалы и лаповый погрузчик. Весь цикл уборки закончат до конца недели.

Помимо улицы Ленина работы по расширению дороги проходят на улицах Магистральная, 9-е Января, 10 лет Октября и в микрорайонах Люлли и Медведево.

16:16, 13 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
25
0
#уборка улиц\n#администраци Ижевска\n#Удмуртия\n#потепление