716 тонн смёта вывезли с городских улиц Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Уже 716 тонн смёта вывезли с улиц Ижевска. Об этом сообщила администрация города в понедельник, 8 апреля.

«До начала генеральной уборки города ещё неделя. Но дорожные службы уже приступили к летнему содержанию улично-дорожной сети. Сегодня бригады ДРЭУ работали на улицах Карла Либкнехта, Коммунаров, Пушкинской, Удмуртской. Вместе с мусором убирают и смёт с дорог и тротуаров», — говорится в сообщении.

Подрядчики стремятся очистить город от мусора и пыли уже к майским праздникам, отметили в администрации Ижевска.