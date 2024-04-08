Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

716 тонн смёта вывезли с городских улиц Ижевска

15:55, 08 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
716 тонн смёта вывезли с городских улиц Ижевска
15:55, 08 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
68
0
#Ижевск\n#уборка улиц\n#весна
Фото: администрация Ижевска
68
0

До общегородского субботника остаётся неделя.

Ижевск. Удмуртия. Уже 716 тонн смёта вывезли с улиц Ижевска. Об этом сообщила администрация города в понедельник, 8 апреля.

«До начала генеральной уборки города ещё неделя. Но дорожные службы уже приступили к летнему содержанию улично-дорожной сети. Сегодня бригады ДРЭУ работали на улицах Карла Либкнехта, Коммунаров, Пушкинской, Удмуртской. Вместе с мусором убирают и смёт с дорог и тротуаров», — говорится в сообщении. 

Подрядчики стремятся очистить город от мусора и пыли уже к майским праздникам, отметили в администрации Ижевска.

15:55, 08 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
68
0
#Ижевск\n#уборка улиц\n#весна