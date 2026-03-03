Речь идёт о трёх квартирах в четвёртом подъезде, где требуется усиление строительных конструкций.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске объявлена закупка на разработку проекта и сметы для устранения аварийного состояния строительных конструкций в многоквартирном доме №70 по улице Оружейника Драгунова. Информация размещена на портале госзакупок.
Согласно техническому заданию, ремонт требуется в квартирах №132, 136 и 140, расположенных в четвёртом подъезде здания. В перечень работ входят строительные и конструктивные решения, проект организации строительства и сметная документация. При необходимости проектировщик должен будет выполнить расчёты несущих конструкций для обеспечения прочности и надёжности здания.
Срок выполнения работ по контракту составляет 10 календарных дней с даты его заключения. Финансирование будет осуществляться за счёт средств городского бюджета. Начальная цена контракта составляет 398 тысяч рублей.
Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 10 марта.
