Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В Ижевске разработают проект по устранению аварийной состоянии в доме на улице Оружейника Драгунова

10:14, 03 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске разработают проект по устранению аварийной состоянии в доме на улице Оружейника Драгунова
10:14, 03 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
418
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#жилье
Источник фото: Яндекс карты
418
0

Речь идёт о трёх квартирах в четвёртом подъезде, где требуется усиление строительных конструкций.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске объявлена закупка на разработку проекта и сметы для устранения аварийного состояния строительных конструкций в многоквартирном доме №70 по улице Оружейника Драгунова. Информация размещена на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, ремонт требуется в квартирах №132, 136 и 140, расположенных в четвёртом подъезде здания. В перечень работ входят строительные и конструктивные решения, проект организации строительства и сметная документация. При необходимости проектировщик должен будет выполнить расчёты несущих конструкций для обеспечения прочности и надёжности здания.

Срок выполнения работ по контракту составляет 10 календарных дней с даты его заключения. Финансирование будет осуществляться за счёт средств городского бюджета. Начальная цена контракта составляет 398 тысяч рублей.

Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 10 марта.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

10:14, 03 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
418
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#жилье