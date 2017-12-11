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      Жильцы семи разрушенных квартир в Ижевске дополнительно получат по 150 тыс рублей

      17:23, 11 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      17:23, 11 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      189
      0
      #общество\n#Ижевск\n#взрыв\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#обрушение дома\n#Александр Бречалов
      189
      0

      Эти средства выделят из суммы, собранной фондом «Сообщество».

      Ижевск. Удмуртия. Жильцы семи разрушенных в результате взрыва газа в Ижевске квартир получат дополнительно по 150 тыс. рублей. Об этом в понедельник, 11 декабря, журналистам рассказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Средства выделят из собранной фондом «Сообщество» суммы.

      По словам президента фонда Ивана Черезова, всего жители региона перечислили на счета «Сообщества» 6,25 млн рублей, из них почти 5 млн рублей поступили от компаний. Помочь жильцам обрушившегося дома на Удмуртской, 261 решили тысячи человек.

      Александр Бречалов отметил, что всего по различным каналам от жителей дома поступило более 3 тыс. заявок. «У нас есть квартиры из пятого подъезда, чье имущество не подлежит восстановлению. Вы прекрасно это понимаете, и, соответственно, были заявки, и мы сейчас на общественном совете единогласно решили, что всё-таки дополнительно по 150 тыс. рублей семи квартирам выплатить. Потому что оставшиеся квартиры из пятого подъезда практически всё имущество, которое необходимо было людям, сумели вынести, обеспечили хранение», - сказал он.

      В своих заявках ижевчане просили помочь с приобретением жилья и имущества. Есть даже обращение компенсировать разницу рыночной стоимости квартир до трагедии и после.

      Напомним, что республика планирует предоставить квартиры всем жителям пятого подъезда. Собственники из 1, 2 и 3 подъездов должны вернуться домой до 27 декабря. Решение по 4 и 6 подъезду пока не принято. «Судьба 4 и 6 подъезда будет известна после того, как необходимые работы по демонтажу, по укреплению каркаса дома будут проведены, и в результате экспертизы повторной мы будем знать сможем ли 4,6 заселить или нет», - отметил Александр Бречалов. Проводить государственную экспертизу будут с 18 декабря. 

      Взрыв в жилом доме Ижевска: хронология событий с 9 по 13 ноября

      Сейчас на месте продолжают работать спасатели и правоохранители, в сопровождении которых жильцы могут попасть в квартиры, чтобы забрать необходимые вещи. Ижевск. Удмуртия. 9 ноября в Ижевске в результате взрыва бытового газа обрушилась часть многоэтажного жилого дома на улице Удмуртской. В результате трагедии были полностью разрушены восемь 3-комнатных квартир, в которых были прописаны 28 человек.

      17:23, 11 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      189
      0
      #общество\n#Ижевск\n#взрыв\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#обрушение дома\n#Александр Бречалов

       

       

       

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