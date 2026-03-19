Ижевск. Удмуртия. В Ижевске за февраль 2026 года количество свободных квартир на рынке аренды жилья выросло на 16%. Об этом сообщает пресс-служба Авито со ссылкой на данные Авито Недвижимость.

В целом за 2025 год выбор жилья в столице Удмуртии увеличился на 55%. По этому показателю Ижевск оказался на четвёртом месте среди крупных городов России, уступив Екатеринбургу и Калининграду (+69% у обоих) и Липецку (+100%).

При этом, по данным платформы, за месяц в Ижевске средняя стоимость аренды снизилась на 1% и составила 25 тыс. рублей.

Отмечается, что наибольший интерес россияне проявляют к однокомнатным квартирам (46%), следом по популярности идут двухкомнатные квартиры (29%) и студии (17%).

«На рынке долгосрочной аренды постепенно накапливается структурное предложение. Часть квартир появляется благодаря инвестиционным покупкам прошлых лет, поскольку недвижимость выступает качественным защитным активом, часть — за счет объектов, которые переходят по наследству или являются вторыми квартирами в семье. В результате арендный фонд постепенно расширяется, что делает рынок более разнообразным и формирует дополнительную конкуренцию между объектами», — рассказал руководитель категории долгосрочной аренды Авито Недвижимости Константин Каменев.