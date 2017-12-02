Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. Около 200 млн рублей потратила республика на ликвидацию последствий обрушения части жилого дома в Ижевске. Об этом в субботу, 2 декабря, в ходе брифинга рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Каждый день у нас эта цифра меняется. Уже около 200 млн рублей это точно, плюс-минус. В фонде собрали около 6 млн рублей. Мы не собираемся ни в коем случае компенсировать эти расходы фондом. Расходы огромные», - рассказал глава региона.

Ранее руководитель республики сообщил журналистам, что угловой подъезд, который пострадал сильнее всего, до конца года должны разобрать. В первые три подъезда к 27 декабря должны заселить людей.