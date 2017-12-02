Жителей с 1 по 3 подъездов рухнувшего дома в Ижевске заселят до конца года

Фундамент этой части дома не тронут.

Ижевск. Удмуртия. Жителей 1-3 подъездов рухнувшего дома в Ижевске заселят до 27 декабря. Как сообщил на встрече с жителями в субботу, 2 декабя, глава Удмуртии Александр Бречалов, фундамент этой части дома не тронут, стены и перекрытия в хорошем состоянии.

Состояние дома круглосуточно будут отслеживать спецмаячки.

На данный момент небходимо укреплять стены 4 и 6 подъездов и разобрать 5 подъезд дома. Если все работы проведут в срок, то до конца года жители 4 и 6 подъездов также вернутся в свои квартиры.

Напомним, взрыв в жилом доме на улице Удмуртской, 261 прогремел 9 ноября.