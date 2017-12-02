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      Угловой подъезд обрушившегося в Ижевске дома разберут до 27 декабря

      11:58, 02 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      11:58, 02 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      553
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#дом\n#происшествие\n#обрушение
      Фото: ИА "Сусанин"
      553
      0

      Экспертиза, которую провели специалисты федерального Минстроя, показала, что все подъезды кроме пятого являются ограниченно работоспособными.

      Ижевск. Удмуртия. Угловой подъезд обрушившегося в Ижевске дома разберут до 27 декабря. Экспертиза, которую провели специалисты федерального Минстроя, показала, что все подъезды кроме пятого являются ограниченно работоспособными. Об этом журналистам во врем брифинга рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

      «Экспертиза сегодня должна быть на сайте города в открытом доступе, чтобы жители могли с ней ознакомиться. Резюме экспертизы – секции с первой по третью и четвертая с шестой признаны ограниченно работоспособными. И без проведения работ, которые указаны в экспертизе, мы заселять людей не сможем», - рассказал глава республики.

      По его словам, уже на следующей неделе подрядная организация начнет разбирать пятый подъезд, пострадавший сильнее всего. Сейчас на месте начинается установка демонтажного крана.

      «Я дал задание коллегам, чтобы 27 декабря 2017 года 1-3 подъезды мы заселили точно. 4 и 6 секции - мы будем принимать решение после проведения работ. Возможно мы тоже туда будем заселять туда людей», - рассказал Бречалов.

      Работы будут контролировать специалисты «Удмуртгражданпроекта». Также этот вопрос курирует заместитель министра строительства и ЖКХ России. С 18 по 27 декабря проведут еще одну экспертизу: внешний осмотр дома, квартир, газоснабжения и водоснабжения. Также на дом поставят специальные мачки, которые будут давать информацию по каким-либо изменениям в конструкции дома. 

      Напомним, что взрыв и обрушение дома произошло в Ижевске 9 ноября. Жертвами трагедии стали 7 человек.

      11:58, 02 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      553
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#дом\n#происшествие\n#обрушение

       

       

       

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