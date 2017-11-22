Видеообзор самых важных и интересных событий минувшего дня.

Ижевск. Удмуртия. В конце рабочего дня корреспонденты «Сусанина» подготовили традиционны видеообзор самых важных и интересных событий, произошедших в среду, 22 ноября.

Удмуртия в минуту: увольнения на "Ижметмаше" и высказывание депутата Гордумы Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Увольнение работников

812 работников «Ижметмаша» уволят в январе 2018 года. Это произойдет из-за того, что на предприятии снижаются объемы производства, отсутствуют заказы, а также у завода нет денег на оплату газа и электричества.

Слово не воробей

Вопрос этичности высказывания депутата Гордумы об отставке главы Ижевска рассмотрят на закрытом заседании. Оно состоится в пятницу, 24 ноября. Такое решение приняли на собрании специальной комиссии.

Фальшивый миллион

Двух жителей Ижевска обвинили в сбыте фальшивого миллиона. Теперь им грозит до восьми лет лишения свободы. Мужчин задержали в кафе при попытке сбыта денег.

Вакцинация населения

В Удмуртии завершили прививочную кампанию против гриппа. Вакцинацию прошли более 610 тысяч человек. Это 40 процентов жителей региона. По мнению специалистов, такой прослойки хватит для успешного предотвращения эпидемии болезни.

Биатлонисты на IBU

Биатлонисты из Удмуртии примут участие в первом этапе кубка IBU. Речь идет об Ульяне Кайшевой и Александре Поварницыне. Соревнования состоятся с 23 по 26 ноября в швейцарском Шу’шене.