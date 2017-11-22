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      Биатлонисты из Удмуртии примут участие в первом этапе кубка IBU

      09:20, 22 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      09:20, 22 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      201
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Можга\n#биатлон\n#Ульяна Кайшева\n#Удмуртия
      Фото: СБР
      201
      0

      Старты пройдут с 23 по 26 ноября в швейцарском Шушене.

      Шушен. Швейцария. Биатлонисты из Удмуртии Ульяна Кайшева и Александр Поварницын примут участие в первом этапе кубка IBU, который пройдет в швейцарском Шушене с 23 по 26 ноября. Также на старты в составе резервной сборной отправилась уроженка родникового края Валерия Васнецова, выступающая сейчас за Пермский край.

      «Радует юниорка Валерия Васнецова, она хорошо проявляет себя. Также в неплохом состоянии на данном этапе Кристина Резцова. Ульяна Кайшева тоже нормально готова. Ирину Услугину мы хорошо знаем, она добавилась в резерв из основной команды. У нее будет хорошая мотивация вернуться в основу. У Ольги Якушовой на данном этапе есть проблемы со стрельбой, но у нас еще есть время, чтобы поработать над ошибками», - рассказал старший тренер по резерву Александр Касперович.

      23 и 25 ноября состоятся спринтерские гонки у мужчин и женщин, а 25 числа биатлонисты выявят сильнейших в смешанной и одиночной смешанной эстафетах.

      Состав сборной России на первый этап Кубка IBU:

      Мужчины: Юрий Шопин, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко, Александр Поварницын, Алексей Слепов, Семен Сучилов.

      Женщины: Ирина Услугина, Валерия Васнецова, Анастасия Загоруйко, Ульяна Кайшева, Кристина Резцова, Ольга Якушова.

      09:20, 22 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      201
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Можга\n#биатлон\n#Ульяна Кайшева\n#Удмуртия

       

       

       

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