Биатлонисты из Удмуртии примут участие в первом этапе кубка IBU

Старты пройдут с 23 по 26 ноября в швейцарском Шушене.

Шушен. Швейцария. Биатлонисты из Удмуртии Ульяна Кайшева и Александр Поварницын примут участие в первом этапе кубка IBU, который пройдет в швейцарском Шушене с 23 по 26 ноября. Также на старты в составе резервной сборной отправилась уроженка родникового края Валерия Васнецова, выступающая сейчас за Пермский край.

«Радует юниорка Валерия Васнецова, она хорошо проявляет себя. Также в неплохом состоянии на данном этапе Кристина Резцова. Ульяна Кайшева тоже нормально готова. Ирину Услугину мы хорошо знаем, она добавилась в резерв из основной команды. У нее будет хорошая мотивация вернуться в основу. У Ольги Якушовой на данном этапе есть проблемы со стрельбой, но у нас еще есть время, чтобы поработать над ошибками», - рассказал старший тренер по резерву Александр Касперович.

23 и 25 ноября состоятся спринтерские гонки у мужчин и женщин, а 25 числа биатлонисты выявят сильнейших в смешанной и одиночной смешанной эстафетах.

Состав сборной России на первый этап Кубка IBU:

Мужчины: Юрий Шопин, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко, Александр Поварницын, Алексей Слепов, Семен Сучилов.

Женщины: Ирина Услугина, Валерия Васнецова, Анастасия Загоруйко, Ульяна Кайшева, Кристина Резцова, Ольга Якушова.