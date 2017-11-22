Вопрос этичности высказывания депутата Гордумы об отставке главы Ижевска рассмотрят на закрытом заседании

Депутаты приняли решение назначить его на пятницу, 24 ноября.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске высказывания депутата Гордумы от КПРФ Дмитрия Сурина, который предложил главе города Юрию Тюрину уйти в отставку, рассмотрят на закрытом заседании 24 ноября. Такое решение в среду, 22 ноября, приняли депутаты на заседании постоянной комиссии городской думы по местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью.

Отметим, что самого Сурнина при обсуждении вопроса, касающегося его выступления, не было. Он появился на заседании позже, когда депутаты перешли к рассмотрению других вопросов. Кроме того, Дмитрий Сурнин написал на своей странице в «Фейсбуке», что не был приглашен на это заседание.

Пока его не было, члены комиссии приняли решение разослать всем депутатам текст и аудиозапись выступления Дмитрия Сурнина и правила депутатской этики. По мнению присутствующих на заседании чиновников, депутат от КПРФ должен привести доказательства «неадекватной политики» Юрия Тюрина.

«Мы проанализируем положение этики, дадим оценку с точки зрения фактов», - отметил председатель комиссии Альфред Зинатуллин.

Напомним, 16 ноября на 18-й сессии муниципального парламента Сурнин заявил, что финансовая политика и позиция, которую сегодня занимает Юрий Тюрин, приведет не к сокращению кредиторской задолженности бюджета, а к ее увеличению.

«Я не считаю данную финансовую политику адекватной», - сказал Сурнин. Он предложил градоначальнику уйти в отставку.