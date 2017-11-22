Прививочную кампанию против гриппа завершили в Удмуртии

Бесплатные прививки получили более 610 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершили прививочную кампанию против гриппа. По данным Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, вакцинацию прошли более 610,5 тыс. человек (40% жителей).

По мнению экспертов, такой прослойки хватит для успешного предотвращения эпидемии гриппа.

«В настоящее время в республике продолжается вакцинация жителей на платной основе. Прививки против гриппа за счет личных средств по состоянию на 21 ноября 2017 года уже получили 10 575 граждан», - отмечают специалисты.

Тем, кто хочет получить прививку, стоит обратиться в поликлинику по месту жительства.

В этом году в Удмуртию придут три штамма гриппа: немного изменившийся H1N1 («Мичиган»), H3N2 («Гонконг») и грипп B («Брисбен»).

Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории республики ожидают в начале января.