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      Прививочную кампанию против гриппа завершили в Удмуртии

      10:09, 22 ноября, 2017
      10:09, 22 ноября, 2017
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      #медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#грипп
      Фото: pxhere.com
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      Бесплатные прививки получили более 610 тыс. человек.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершили прививочную кампанию против гриппа. По данным Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, вакцинацию прошли более 610,5 тыс. человек (40% жителей).

      По мнению экспертов, такой прослойки хватит для успешного предотвращения эпидемии гриппа.

      «В настоящее время в республике продолжается вакцинация жителей на платной основе. Прививки против гриппа за счет личных средств по состоянию на 21 ноября 2017 года уже получили 10 575 граждан», - отмечают специалисты.

      Тем, кто хочет получить прививку, стоит обратиться в поликлинику по месту жительства.

      В этом году в Удмуртию придут три штамма гриппа: немного изменившийся H1N1 («Мичиган»), H3N2 («Гонконг») и грипп B («Брисбен»).

      Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории республики ожидают в начале января. 

      10:09, 22 ноября, 2017
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      #медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#грипп

       

       

       

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