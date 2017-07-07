Дмитрий Медведев поручил министру образования России ускорить строительство двух школ в Удмуртии

О них премьер-министру рассказал руководитель региона.

Москва. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил главе Минобрнауки России ускорить строительство двух школ в Удмуртии. Как сообщает Политика Сегодня, о них Медведеву рассказал руководитель региона.

«По словам Медведева, Васильевой нужно взять строительство школ на особый контроль», - пишет издание.

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов рассказал премьеру России, что в регионе по программе создания новых школ планировалось построить три здания, но на данный момент возведено лишь одно. Финансирования на две школы в регион из федерального бюджета не поступало.