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      Дмитрий Медведев поручил министру образования России ускорить строительство двух школ в Удмуртии

      17:20, 07 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      17:20, 07 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      141
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы
      Фото: archive.government.ru
      141
      0

      О них премьер-министру рассказал руководитель региона.

      Москва. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил главе Минобрнауки России ускорить строительство двух школ в Удмуртии. Как сообщает Политика Сегодня, о них Медведеву рассказал руководитель региона.

      «По словам Медведева, Васильевой нужно взять строительство школ на особый контроль», - пишет издание.

      Врио главы Удмуртии Александр Бречалов рассказал премьеру России, что в регионе по программе создания новых школ планировалось построить три здания, но на данный момент возведено лишь одно. Финансирования на две школы в регион из федерального бюджета не поступало.

      17:20, 07 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      141
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы

       

       

       

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