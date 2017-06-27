Владимир Путин подарил жительнице барака в Ижевске путевку в Сочи

Светлана Вотинцева во вторник, 27 июня, празднует день рождения.

Ижевск. Удмуртия. Президент России Владимир Путин подарил жительнице барака в Ижевске Анастасии Вотинцевой, которая задала ему вопрос во время «Прямой линии», путевку в Сочи. Об этом стало известно во время прямой трансляции Life.ru.

Ижевчанка сегодня, во вторник, 27 июня, празднует день рождения.

«У меня есть для вас небольшой подарок, но приятный. Это путевка в Сочи», - сказал Путин.

Путин инспектирует аварийное жилье в Ижевске Cобытия и новости 24 часа в сутки: эксклюзивные расследования, оригинальные фото и видео, "живые" истории, топовые эксперты, онлайн трансляции со всей планеты и горячие тренды соцмедиа и блогов.

Глава государства приехал в Ижевск во вторник, 27 июня. В столице Удмуртии он примет участие в заседании бюро Союза машиностроителей и Лиги содействия оборонным предприятиям.

Напомним, 15 июня, во время «прямой линии» к Путину обратилась жительница барака по проезду Чапаева в Ижевске. Она рассказала, что дом признали аварийным, но расселить планируют только в 2029 году.

«Что могу сказать? Чушь, конечно. Соответствующие ресурсы на расселение из федерального бюджета выделяются, мы продлили программу расселения аварийного жилья, а оно у вас явно аварийное, что там говорить», - ответил Владимир Путин, добавив, что в ходе визита в Удмуртию заедет посмотреть на состояние дома

После «прямой линии» условия жизни ижевчанки проверили сотрудники Следственного управления СК России по Удмуртской Республике и региональной прокуратуры, специалисты Фонда капремонта и чиновники районной администрации.



На следующий день заместитель директора муниципального предприятия «Горсервис» Олег Резенов рассказал информагентству «Сусанин», что управляющая компания готова поменять сгнившие брусья, отремонтировать крышу, сделать ремонт и провести другие необходимые работы, но на это нужны большие деньги.