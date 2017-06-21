Флаг Удмуртии поднимут на 10 горных вершин России

8 из них расположены на Кавказе, по одной на Камчатке и Алтае.

Ижевск. Удмуртия. Альпинисты поднимут флаг Удмуртии на 10 горных вершин России. Как сообщает пресс-служба республиканской федерации альпинизма, 15 июля из Ижевска стартует первый этап экспедиции «На вершинах России».

Его участники отправятся в Нальчик. За 14 дней они поднимутся к вершинам Дыхтау Главная (5204 метров) и Мижирги (5025 метров), которые расположены вблизи Безенгийской стены, высочайшего участка Кавказского хребта. Наиболее опасная трасса для альпинистов, особенно летом – в период таяния льдов. Поэтому для участия в экспедиции отобраны 4 профессиональных инструктора и врач.

Всего же флаг Удмуртии поднимут на 10 вершин. 8 из них расположены на Кавказе, по одной на Камчатке и Алтае.

«Наша задача провести яркое событие для всего альпинизма России. Привлечь в ряды безопасного экстрима максимально возможное количество людей, интересующихся нашим видом, а также другими видами спорта. Для этого мы решили организовать экспедицию в формате реалити-шоу, где в реальных условиях будем рассказывать о быте, преодолении себя, главных ошибках и общих правилах поведения», - рассказал президент федерации альпинизма Удмуртии Артем Шутов.