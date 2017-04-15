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      День города в Ижевске будут праздновать три дня

      13:21, 15 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      13:21, 15 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      242
      0
      #Ижевск\n#праздники\n#Александр Бречалов
      242
      0

      Об этом завил врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

      Ижевск. Удмуртия. День города в Ижевске в этом году будут праздновать три дня. Мероприятия пройдут 10, 11 и 12 июня. Об этом заявил в субботу, 15 апреля, врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

      Первый день будет ознаменован «днем двора», второй – «днем района», третий – «днем города».

      «Все это обобщается Днем России. Приступило время формировать культуру сообщества, которая будет основана на добрососедстве, взаимовыручке и милосердии», - сказал Бречалов.

      13:21, 15 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      242
      0
      #Ижевск\n#праздники\n#Александр Бречалов
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