День города в Ижевске будут праздновать три дня

Об этом завил врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. День города в Ижевске в этом году будут праздновать три дня. Мероприятия пройдут 10, 11 и 12 июня. Об этом заявил в субботу, 15 апреля, врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

Первый день будет ознаменован «днем двора», второй – «днем района», третий – «днем города».

«Все это обобщается Днем России. Приступило время формировать культуру сообщества, которая будет основана на добрососедстве, взаимовыручке и милосердии», - сказал Бречалов.