Пасху начали праздновать в Удмуртии

В 7:00 в Свято-Михайловском соборе прошла утреня с чтениями стихов 17-й кафизмы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начали праздновать Пасху. Как сообщает пресс-служба Ижевской и удмуртской епархии, в субботу, 15 апреля в православных храмах региона прошла утреня с чтением стихов 17-й кафизмы и обнесением плащаницы Спасителя вокруг храма.

В 8:00 состоялась литургия Василия Великого в соединении с вечерней. В 11:00 начнут освящать пасхальные куличи. В 23:45 начнется Крестный ход и праздничное пасхальное богослужение, которое совершит митрополит ижевский и удмуртский Викторин в Свято-Михайловском соборе Ижевска. После этого можно будет освятить главные блюда Пасхи – яйца, куличи и творожные пасхи.

В воскресенье, 16 апреля, в 9:00 в Свято-Михайловском соборе пройдет торжественная литургия с участием детей, а в 10:00 – начнется детский крестный ход и пасхальные гуляния.

К Пасхе на ступенях Свято-Михайловского собора установили огромное светодиодное яйцо. В соборе Александра Невского на время праздничных дней появились рамки металлодетектора.

Пасхе предшествовал Великий пост – с 27 февраля верующим нельзя было употреблять мясо, молочные продукты, рыбу. Если после такого длительного воздержания от белковой пищи закатить пир горой, можно серьезно навредить организму. Корреспондент информагентства «Сусанин» узнала, как этого можно избежать.