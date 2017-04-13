Рамки металлодетектора установят в соборе Александра Невского в Ижевске на Пасху

В ночь с субботы на воскресенье православные будут праздновать Светлое Христово Воскресение.

Ижевск. Удмуртия. Рамки металлодетектеров установят в соборе Александра Невского и Свято-Михайловском соборе в Ижевске на Пасху. Об этом журналистам рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Удмуртской Республике Сергей Козлов.

«У Александро-Невского собора их в первый раз установят. Раньше просто не хватало», - отметил Козлов.

По его словам, в ночь с субботы на воскресенье, 16 апреля, когда православные будут отмечать Светлое Христово Воскресение, службы пройдут в 118 храмах республики. Сотрудники силового ведомства предполагают, что праздничную литургию посетят около 50 тыс. верующих.

Охранять порядок будут 350 сотрудников МВД и Росгвардии, 20 сотрудников частных охранных предприятий, 114 членов добровольной народной дружины и 31 представитель казачества. Правоохранителям также предстоит осмотреть помещения храмов, а кинологам с собаками – проверить прилегающую территорию.

Силовики будут дежурить и во время утренней службы в воскресенье.