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      Рамки металлодетектора установят в соборе Александра Невского в Ижевске на Пасху

      13:50, 13 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      13:50, 13 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      170
      0
      #общество\n#МВД\n#безопасность\n#Православие\n#религия\n#Удмуртия
      170
      0

      В ночь с субботы на воскресенье православные будут праздновать Светлое Христово Воскресение.

      Ижевск. Удмуртия. Рамки металлодетектеров установят в соборе Александра Невского и Свято-Михайловском соборе в Ижевске на Пасху. Об этом журналистам рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Удмуртской Республике Сергей Козлов.

      «У Александро-Невского собора их в первый раз установят. Раньше просто не хватало», - отметил Козлов.

      По его словам, в ночь с субботы на воскресенье, 16 апреля, когда православные будут отмечать Светлое Христово Воскресение, службы пройдут в 118 храмах республики. Сотрудники силового ведомства предполагают, что праздничную литургию посетят около 50 тыс. верующих.

      Охранять порядок будут 350 сотрудников МВД и Росгвардии, 20 сотрудников частных охранных предприятий, 114 членов добровольной народной дружины и 31 представитель казачества. Правоохранителям также предстоит осмотреть помещения храмов, а кинологам с собаками – проверить прилегающую территорию.

      Силовики будут дежурить и во время утренней службы в воскресенье.

      13:50, 13 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      170
      0
      #общество\n#МВД\n#безопасность\n#Православие\n#религия\n#Удмуртия
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