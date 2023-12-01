Памятный крест «апостолу вотяков» Фёдору Ившину установили в удмуртском селе Елово

Елово. Удмуртия. В селе Елово, что в Ярском районе Удмуртии, установили памятный крест первому священнику Еловского прихода и первому настоятелю Троицкой церкви Фёдору Ившину (1703 - 1797). Об этом сообщает республиканское молодёжное православное объединение «Под куполом небес».

Считается, что Фёдор Филиппович родился в селе Закаринье в 1703 году. Не позднее 1729 года он женился. В 1737 году стал служить причетником в храме. Как нестихарного дьячка по закону забрали рекрутом в армию, но через две недели возвратили на прежнее место. Из-за бедности прихода он был вынужден наняться работником на сплавных судах соликамских соляных промыслов. Вернувшись на родину, Фёдор стал работать мирским писарем у верхо-чепецких удмуртов.

Духовное происхождение Фёдора вместе с прекрасным знанием удмуртского языка обратило на него внимание вятского епископа Вениамина (Сахновского). Для масштабной миссионерской деятельности среди удмуртов были нужны храмы. Своим помощником в этом деле архиерей сделал Фёдора Ившина, посвятив его в 1740 году священником родного села Закаринского.

Первый православный приход для удмуртов решено было учредить в селе Елово, расположенном в 150 верстах от Хлынова (нынешний Киров). Вместе с Фёдором Ившиным владыка заложил и по построении освятил здесь деревянный храм во имя Святой Троицы с приделами двум христианским миссионерам — апостолу Андрею Первозванному и святителю Стефану Пермскому. Строительство церкви было начато 14 июня 1741 года и велось на средства прихожан. Главный престол в честь Святой Троицы был готов к освящению в 1747 году.

По желанию крещеных удмуртов отец Феодор как «единственный знаток вотского языка» 18 июля 1741 года был назначен настоятелем нового храма. Он участвовал в организации многих приходов, вводил богослужение на удмуртском языке. Стал духовным отцом сразу для нескольких организованных им приходов, в том числе в Елово, Понино, Глазове, Укане, Балезино. Хорошо изучив удмуртский язык, он стал одним из создателей удмуртской грамматики. Благодаря миссионерской деятельности, имя Феодора Ившина стало одним из самых значимых в истории Удмуртии XVIII века. Часто Фёдора Ившина за его миссионерскую деятельность называют «апостолом вотяков».