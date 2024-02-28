Старообрядцы одной из деревень Удмуртии попросили не благоустраивать кладбище, а сделать к нему дорогу

Ефремово. Удмуртия. В деревне Ефремово Красногорского района Удмуртии решили провести благоустройство местного кладбища. Как сообщается на странице МО «Прохоровское» в соцсетях, работы собрались проводить по программе самообложения граждан.

Общая сумма сбора — 162,5 тыс. рублей. Взрослым селянам предлагают перечислить не менее 500 рублей. Сами работы — приобретение и установка ограждения для погоста, установка рядом беседки, скамеек и стола.

Большинство отметившихся в комментариях селян согласились, что программа самообложения — вещь хорошая и сумма в 500 рублей посильная. Но кладбище в Ефремове — староверское.

«Для чего на староверском кладбище стол? Мы не едим, не пьём на кладбище. А беседка для чего? Это же не зона отдыха. Вот эти два слова в посте — беседка, стол — меня как староверку удивили. Я не против благоустройства, но не надо делать из староверского кладбища никонианское. Вместо этого лучше бы дорогу по полю к кладбищу сделать», — написала одна из участниц дискуссии.

Её предложение поддержали: «Дорогу сделать более важно и нужно», «Из-за дорог и наши люди уходят на Багырское кладбище», «Ограда нужна, но есть более актуальная проблема — дорога!», «Не будет дороги, не нужны будут ни заборы, ни беседки, ни лавки».