Удмуртия в минуту: «ограбление века» и рабочая поездка Бречалова

Обзор самых интересных новостей пятницы, 7 апреля.

Ижевск. Удмуртия. «Сбербанк» ограбили на улице Труда в Ижевске. Преступник вошел в здание и угрожал сотрудникам предметом, похожим на гранату. Мужчина украл около миллиона рублей. Сейчас его ищет полиция.

Удмуртия в минуту 7 апреля 2017 года Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

Посвящение

Врио главы Удмуртии побывал в Сарапульском поселке Симониха, о жителях которого рассказали Владимиру Путину. Люди отрезаны от внешнего мира, живут в гнилых бараках, без магазина и медпомощи. По просьбе Александра Бречалова власти начнут решать проблему в ближайшие дни.

Усердно строим

Больше половины парка строительной техники в Удмуртии требует срочной замены. В Воткинске, Можге, Глазове и Шарканском районе по отдельным видам машин изношенность составила 100%. Покупку новой техники при высоком курсе валют назвали проблематичной.

Нашествие клещей

Количество ижевчан, заболевших клещевым энцефалитом, боррелиозом и мышиной лихорадкой может увеличиться в этом году. На обработку территорий бюджет города потратит более 2 млн рублей.

Серебро дороже золота

Дмитрий Шамаев из Удмуртии стал вторым в суперспринте на чемпионате России по биатлону. Соревнования проходят в Тюмени. Золото и бронза достались спортсменам из Ханты-мансийского автономного округа.

Курение опасно для здоровья

В Ижевске задержали подозреваемого в избиении 15-летнего подростка. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина. Подростка он избил из-за сигарет.