Удмуртия в минуту: «ограбление века» и рабочая поездка Бречалова

Обзор самых интересных новостей пятницы, 7 апреля.
Ижевск. Удмуртия. «Сбербанк» ограбили на улице Труда в Ижевске. Преступник вошел в здание и угрожал сотрудникам предметом, похожим на гранату. Мужчина украл около миллиона рублей. Сейчас его ищет полиция.
Удмуртия в минуту 7 апреля 2017 года
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)
Посвящение
Врио главы Удмуртии побывал в Сарапульском поселке Симониха, о жителях которого рассказали Владимиру Путину. Люди отрезаны от внешнего мира, живут в гнилых бараках, без магазина и медпомощи. По просьбе Александра Бречалова власти начнут решать проблему в ближайшие дни.
Усердно строим
Больше половины парка строительной техники в Удмуртии требует срочной замены. В Воткинске, Можге, Глазове и Шарканском районе по отдельным видам машин изношенность составила 100%. Покупку новой техники при высоком курсе валют назвали проблематичной.
Нашествие клещей
Количество ижевчан, заболевших клещевым энцефалитом, боррелиозом и мышиной лихорадкой может увеличиться в этом году. На обработку территорий бюджет города потратит более 2 млн рублей.
Серебро дороже золота
Дмитрий Шамаев из Удмуртии стал вторым в суперспринте на чемпионате России по биатлону. Соревнования проходят в Тюмени. Золото и бронза достались спортсменам из Ханты-мансийского автономного округа.
Курение опасно для здоровья
В Ижевске задержали подозреваемого в избиении 15-летнего подростка. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина. Подростка он избил из-за сигарет.