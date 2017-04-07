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      Удмуртия в минуту: «ограбление века» и рабочая поездка Бречалова

      18:41, 07 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      18:41, 07 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      386
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Сбербанк\n#биатлон\n#клещи\n#Удмуртия\n#ВРИО\n#Сарапульский район\n#техника\n#избиение\n#мыши\n#ограбление\n#Александр Бречалов
      386
      0

      Обзор самых интересных новостей пятницы, 7 апреля.

      Ижевск. Удмуртия. «Сбербанк» ограбили на улице Труда в Ижевске. Преступник вошел в здание и угрожал сотрудникам предметом, похожим на гранату. Мужчина украл около миллиона рублей. Сейчас его ищет полиция.

      Удмуртия в минуту 7 апреля 2017 года

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      Посвящение

      Врио главы Удмуртии побывал в Сарапульском поселке Симониха, о жителях которого рассказали Владимиру Путину. Люди отрезаны от внешнего мира, живут в гнилых бараках, без магазина и медпомощи. По просьбе Александра Бречалова власти начнут решать проблему в ближайшие дни.

      Усердно строим

      Больше половины парка строительной техники в Удмуртии требует срочной замены. В Воткинске, Можге, Глазове и Шарканском районе по отдельным видам машин изношенность составила 100%. Покупку новой техники при высоком курсе валют назвали проблематичной.

      Нашествие клещей

      Количество ижевчан, заболевших клещевым энцефалитом, боррелиозом и мышиной лихорадкой может увеличиться в этом году. На обработку территорий бюджет города потратит более 2 млн рублей.

      Серебро дороже золота

      Дмитрий Шамаев из Удмуртии стал вторым в суперспринте на чемпионате России по биатлону. Соревнования проходят в Тюмени. Золото и бронза достались спортсменам из Ханты-мансийского автономного округа.

      Курение опасно для здоровья

      В Ижевске задержали подозреваемого в избиении 15-летнего подростка. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина. Подростка он избил из-за сигарет.

      18:41, 07 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      386
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Сбербанк\n#биатлон\n#клещи\n#Удмуртия\n#ВРИО\n#Сарапульский район\n#техника\n#избиение\n#мыши\n#ограбление\n#Александр Бречалов
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