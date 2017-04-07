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      Число жертв мышей и клещей вырастет в Ижевске в 2017 году

      13:04, 07 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      13:04, 07 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      207
      0
      #здоровье\n#Ижевск\n#животные\n#Удмуртия\n#зима
      Фото: Wikimedia Commons
      207
      0

      Теплая зима позволила расплодиться грызунам и кровососам.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в 2017 году может вырасти количество жителей, заболевших клещевым энцефалитом, боррелиозом и геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Об этом рассказала журналистам начальник управления по профилактике и охране здоровья граждан администрации Ижевска Любовь Касенкова.

      Она подчеркнула, что в этом году городские власти выделили более 2 млн рублей на обработку территорий от клещей и грызунов. Специалисты охватят на 1,8 тыс. га больше, чем в прошлом году.

      «Но расслабляться не надо. В этом году возможно агрессивное поведение мышей и клещей, поэтому возможен рост заболеваемости, несмотря на всю проводимую нами работу», - отметила Касенкова.

      Напомним, что в 2016 году с укусами клещей в медучреждения обратились 4 883 человека. В этом году таких случаев пока не зарегистрировано. При этом за 2 последних месяца 26 жителей Удмуртии заразились «мышиной лихорадкой».

      Специалисты напомнили о правилах безопасности в сезон подъема заболеваемости:

      - провести в домах и на садовых участках акарицидную (от клещей) и дератизационную (от грызунов) обработки;

      - при уборке в доме и на садовых участках надевать ватно-марлевые маски и перчатки;

      - тщательно мыть руки;

      - не употреблять в пищу продукты, к которым могли иметь доступ грызуны;

      - при выездах на природу, походе в лес использовать репеллентные, акарицидные и интексицидно-репеллентные спреи, надевать светлую одежду, заправлять брюки в обувь, каждый час проводить само- и взаимоосмотр.

      13:04, 07 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      207
      0
      #здоровье\n#Ижевск\n#животные\n#Удмуртия\n#зима
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