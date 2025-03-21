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В Удмуртии осудили женщину-рецидивистку, которая ударила ножом своего сожителя

16:47, 21 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии осудили женщину-рецидивистку, которая ударила ножом своего сожителя
16:47, 21 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
105
0
#Удмуртия\n#Сарапульский район\n#суд\n#поножовщина\n#ревность
Источник фото: объединённая пресс-служба судов Удмуртии
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Мужчина выжил благодаря своевременной помощи врачей.

Сарапул. Удмуртия. Жительницу Сарапульского района Удмуртии осудили за то, что она ударила своего сожителя ножом в грудь. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Осенью 2025 года женщина-инвалид второй группы распивала алкоголь дома у своего сожителя. Затем между ними произошёл конфликт на почве ревности, в ходе которого подсудимая ударила мужчину ножом в грудь. Потерпевший получил серьёзную рану, но выжил благодаря своевременным действиями врачей. Было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Сообщается, что женщина не в первый раз хватается за нож – ранее она также была судима за совершённое насильственное преступление.

С учётом всех смягчающих обстоятельств суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее жителя Сарапульского района заключили под стражу за убийство своей бывшей жены. Из ревности он нанёс ей около десяти ударов ножом в область шеи.

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16:47, 21 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
105
0
#Удмуртия\n#Сарапульский район\n#суд\n#поножовщина\n#ревность