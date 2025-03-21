Сарапул. Удмуртия. Жительницу Сарапульского района Удмуртии осудили за то, что она ударила своего сожителя ножом в грудь. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Осенью 2025 года женщина-инвалид второй группы распивала алкоголь дома у своего сожителя. Затем между ними произошёл конфликт на почве ревности, в ходе которого подсудимая ударила мужчину ножом в грудь. Потерпевший получил серьёзную рану, но выжил благодаря своевременным действиями врачей. Было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Сообщается, что женщина не в первый раз хватается за нож – ранее она также была судима за совершённое насильственное преступление.

С учётом всех смягчающих обстоятельств суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее жителя Сарапульского района заключили под стражу за убийство своей бывшей жены. Из ревности он нанёс ей около десяти ударов ножом в область шеи.