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      Полиция задержала подозреваемого в избиении 15-летнего подростка в поселке Машиностроителей в Ижевске

      10:32, 07 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      10:32, 07 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      298
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#избиение
      298
      0

      Им оказался 33-летний ранее судимый мужчина.

      Ижевск. Удмуртия. Полиция задержала подозреваемого в избиении 15-летнего подростка в поселке Машиностроителей в Ижевске. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, им оказался 33-летний ранее не раз судимый мужчина.

      Накануне случившегося он выпил и встретил на улице потерпевшего. Злоумышленник напал на подростка и несколько раз ударил его по голове киянкой. Мальчик получил открытую черепно-мозговую травму и тяжелый ушиб головного мозга. После этого он забрал у подростка сигареты и скрылся с места преступления.

      Уголовное дело в отношение него возбудили по пункту «в» части 4 статьи 162 УК России («Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»). Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.

      Напомним, 15-летнего мальчика избили в поселке Машиностроителей в Ижевске осенью 2016 года. Подросток попал в реанимацию. В субботу, 15 октября, он вышел из своей квартиры, а через час его нашли около дома №63 без сознания. Позже отец пострадавшего сообщил, что мальчик из комы вышел.

      10:32, 07 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      298
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#избиение
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