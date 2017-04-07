Им оказался 33-летний ранее судимый мужчина.

Ижевск. Удмуртия. Полиция задержала подозреваемого в избиении 15-летнего подростка в поселке Машиностроителей в Ижевске. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, им оказался 33-летний ранее не раз судимый мужчина.

Накануне случившегося он выпил и встретил на улице потерпевшего. Злоумышленник напал на подростка и несколько раз ударил его по голове киянкой. Мальчик получил открытую черепно-мозговую травму и тяжелый ушиб головного мозга. После этого он забрал у подростка сигареты и скрылся с места преступления.

Уголовное дело в отношение него возбудили по пункту «в» части 4 статьи 162 УК России («Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»). Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 15-летнего мальчика избили в поселке Машиностроителей в Ижевске осенью 2016 года. Подросток попал в реанимацию. В субботу, 15 октября, он вышел из своей квартиры, а через час его нашли около дома №63 без сознания. Позже отец пострадавшего сообщил, что мальчик из комы вышел.