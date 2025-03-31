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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Заработавшая на «лайках» 7 000 рублей предпринимательница из Удмуртии потеряла в 100 раз больше

09:45, 31 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Заработавшая на «лайках» 7 000 рублей предпринимательница из Удмуртии потеряла в 100 раз больше
09:45, 31 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
124
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#Сарапульский район\n#мошенники
Источник фото: unsplash.com (Jefferson Santos)
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Девушка оставляла положительные отзывы на товары.

Сарапул. Удмуртия. Предпринимательница в Сарапульском районе заработала 7 000 рублей, а потеряла в сто раз больше. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

С 34-летней предпринимательницей, которая хотела заработать, связались псевдоадминистраторы торговой площадки. Они предложили девушке заработать, оставляя отзывы на товары.

Потерпевшая начала выполнять инструкции работодателя — она переходила по ссылкам и ставила «лайки» за награду. Вскоре ей предложили перечислить деньги на некий счёт. Девушке обещали вернуть гонорар за положительный отзыв, но «что-то пошло не так».

Пытаясь вернуть своё, потерпевшая всё больше вовлекалась в аферу и выполняла задания мошенников. В результате она заработала 7 000 рублей, и потеряла более 700 000.

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09:45, 31 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
124
0
#Сарапульский район\n#мошенники