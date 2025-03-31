Сарапул. Удмуртия. Предпринимательница в Сарапульском районе заработала 7 000 рублей, а потеряла в сто раз больше. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

С 34-летней предпринимательницей, которая хотела заработать, связались псевдоадминистраторы торговой площадки. Они предложили девушке заработать, оставляя отзывы на товары.

Потерпевшая начала выполнять инструкции работодателя — она переходила по ссылкам и ставила «лайки» за награду. Вскоре ей предложили перечислить деньги на некий счёт. Девушке обещали вернуть гонорар за положительный отзыв, но «что-то пошло не так».

Пытаясь вернуть своё, потерпевшая всё больше вовлекалась в аферу и выполняла задания мошенников. В результате она заработала 7 000 рублей, и потеряла более 700 000.