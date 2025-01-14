Священник в Удмуртии пошёл по миру

Кигбаево. Удмуртия. Бывший приходской священник в Удмуртии оказался без средств к существованию. Об этом сам Григорий Красноперов сообщил мирянам на своей странице в соцсетях.

«Сусанин» познакомился с ним в процессе создания большого материала о служении и жизни современного сельского прихода. В ту пору отец Григорий был настоятелем Михайло-Архангельского храма в селе Кигбаево. В интервью он рассказывал, как удаётся возвращать людей в храм и каким способом можно привлекать меценатов и жертвователей на восстановление разрушающихся святынь. Но жизнь изменилась, и священнику пришлось оставить приход.

«Месяц назад я сложил с себя обязанности настоятеля храма Архангела Михаила в селе Кигбаево и вышел за штат Сарапульской епархии. В настоящее время я нахожусь в процессе перевода в другую епархию и временно не имею возможности совершать служение», — сообщил отец Григорий.

Печальный нюанс заключается в том, что у священников нет привычных «трудовых отношений», им не положены компенсационные выплаты «от работодателя». Поэтому батюшка, который живёт с супругой и маленькой дочерью, в настоящий момент вынужден был сам обратиться к людям за поддержкой.

«Этот период перемен оказался достаточно сложным для меня и моей семьи. С глубоким смирением и надеждой обращаюсь к вам за поддержкой. Если у кого-то есть возможность оказать материальную помощь в это непростое для нас время, буду искренне признателен за любую поддержку. С любовью во Христе и молитвенной благодарностью», — написал священник Григорий Красноперов.