В «Сбербанке» прокомментировали вооруженное нападение на филиал в Ижевске

Сейчас в интересах следствия подробности не раскрываются.
Ижевск. В «Сбербанке» корреспонденту «Сусанина» прокомментировали вооруженное нападение на филиал в Ижевске, находящийся на улице Труда. По словам представителей компании, сейчас в интересах следствия подробности не раскрываются.
«Инцидент подтверждаем. В филиал банка зашёл мужчина в одежде темного цвета с капюшоном и потребовал денежные средства. Работники банка сработали оперативно и вызвали экстренные службы», - рассказали в компании.
Также в «Сбербанке» отметили, что служба безопасности активно содействует МВД в проведении оперативно-следственных мероприятий.
«В интересах следствия подробности не раскрываются. Как показывает практика, все преступления против Банка и в отношении его клиентов раскрываются, преступники несут заслуженное наказание. Убеждены, что так будет и в этой ситуации», - уточнили в «Сбербанке».
Напомним, что преступникам удалось похитить миллион рублей.
Отделение сбербанка ограбили в Ижевске
Стали известны подробности ограбления отделения крупнейшего банка России по улице Труда. Как рассказали корреспонденту информагентства "Сусанин" в пресс-службе МВД по Удмуртии, сейчас идет розыск злоумышленника. "Около 14:00 в дежурную часть МВД по Удмуртской Республике поступило сообщение о том, что в отделение одного из банков вошел неустановленный мужчина и под угрозой предмета похожего на гранату похитил денежные средства.