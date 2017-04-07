В «Сбербанке» прокомментировали вооруженное нападение на филиал в Ижевске

Сейчас в интересах следствия подробности не раскрываются.

Ижевск. В «Сбербанке» корреспонденту «Сусанина» прокомментировали вооруженное нападение на филиал в Ижевске, находящийся на улице Труда. По словам представителей компании, сейчас в интересах следствия подробности не раскрываются.

«Инцидент подтверждаем. В филиал банка зашёл мужчина в одежде темного цвета с капюшоном и потребовал денежные средства. Работники банка сработали оперативно и вызвали экстренные службы», - рассказали в компании.

Также в «Сбербанке» отметили, что служба безопасности активно содействует МВД в проведении оперативно-следственных мероприятий.

«В интересах следствия подробности не раскрываются. Как показывает практика, все преступления против Банка и в отношении его клиентов раскрываются, преступники несут заслуженное наказание. Убеждены, что так будет и в этой ситуации», - уточнили в «Сбербанке».

Напомним, что преступникам удалось похитить миллион рублей.