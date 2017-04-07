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      В «Сбербанке» прокомментировали вооруженное нападение на филиал в Ижевске

      16:35, 07 апреля, 2017
      16:35, 07 апреля, 2017
      1673
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      #МВД\n#Ижевск\n#Сбербанк\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: ИА "Сусанин"
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      Сейчас в интересах следствия подробности не раскрываются.

      Ижевск. В «Сбербанке» корреспонденту «Сусанина» прокомментировали вооруженное нападение на филиал в Ижевске, находящийся на улице Труда. По словам представителей компании, сейчас в интересах следствия подробности не раскрываются.

      «Инцидент подтверждаем. В филиал банка зашёл мужчина в одежде темного цвета с капюшоном и потребовал денежные средства. Работники банка сработали оперативно и вызвали экстренные службы», - рассказали в компании.

      Также в «Сбербанке» отметили, что служба безопасности активно содействует МВД в проведении оперативно-следственных мероприятий.

      «В интересах следствия подробности не раскрываются. Как показывает практика, все преступления против Банка и в отношении его клиентов раскрываются, преступники несут заслуженное наказание. Убеждены, что так будет и в этой ситуации», - уточнили в «Сбербанке».

      Напомним, что преступникам удалось похитить миллион рублей.

      Отделение сбербанка ограбили в Ижевске

      Стали известны подробности ограбления отделения крупнейшего банка России по улице Труда. Как рассказали корреспонденту информагентства "Сусанин" в пресс-службе МВД по Удмуртии, сейчас идет розыск злоумышленника. "Около 14:00 в дежурную часть МВД по Удмуртской Республике поступило сообщение о том, что в отделение одного из банков вошел неустановленный мужчина и под угрозой предмета похожего на гранату похитил денежные средства.

      16:35, 07 апреля, 2017
      1673
      0
      #МВД\n#Ижевск\n#Сбербанк\n#Удмуртия\n#происшествие
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