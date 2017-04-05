Удмуртия в минуту: знакомство с Бречаловым и резкое потепление

Обзор самых интересных новостей среды, 5 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Временно исполняющего обязанности главы Удмуртии Александра Бречалова представили правительству и Госсовету республики. Бречалов заявил, что проблемы от жителей региона прятать не будет, а ее население заслуживает открытого и честного диалога.

Удмуртия в минуту 5 апреля 2017 года Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

Идем на поправку

В Удмуртии стали болеть гриппом в два раза реже. Несколько человек заболели на прошлой неделе только в Кезском, Красногорском районах, Можге и Ижевске. Больных ОРВИ за неделю также стало меньше.

Для особо непонятливых

Михаил Бабич прокомментировал арест Александра Соловьева. Он сказал, что бывшего главу республики о ситуации в регионе предупреждали несколько раз, но выводы он так и не сделал. Госдолг вырос, а рейтинг руководителя снизился на четверть.

Свежий кофе

Очередной выпуск программы «Кофемолка» с Энвилем Касимовым выйдет в четверг, 6 марта, на сайте информагентства «Сусанин». На этот раз в гости к депутату пришел известный писатель Захар Прилепин.

Готовим лодки

Весна придет в Удмуртию на этой неделе. К выходным в регионе потеплеет до +10 градусов. Погода будет ветренной и сухой. Небольшой снег пройдет только на севере республики.

Актеры погорелого театра

Мать и жена в Можгинском районе инсценировали самоубийство 33-летнего мужчины, который был им сыном и мужем соответственно. Женщины дождались, когда он уснет и несколько раз ударили его металлической трубой и задушили.