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      Удмуртия в минуту: знакомство с Бречаловым и резкое потепление

      18:41, 05 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      18:41, 05 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      441
      0
      #Ижевск\n#Можга\n#Михаил Бабич\n#Удмуртия\n#весна\n#Бабич\n#можгинец\n#грипп\n#Кофемолка\n#задержание Александра Соловьева\n#Александр Бречалов
      441
      0

      Обзор самых интересных новостей среды, 5 апреля.

      Ижевск. Удмуртия. Временно исполняющего обязанности главы Удмуртии Александра Бречалова представили правительству и Госсовету республики. Бречалов заявил, что проблемы от жителей региона прятать не будет, а ее население заслуживает открытого и честного диалога.

      Удмуртия в минуту 5 апреля 2017 года

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      Идем на поправку

      В Удмуртии стали болеть гриппом в два раза реже. Несколько человек заболели на прошлой неделе только в Кезском, Красногорском районах, Можге и Ижевске. Больных ОРВИ за неделю также стало меньше.

      Для особо непонятливых

      Михаил Бабич прокомментировал арест Александра Соловьева. Он сказал, что бывшего главу республики о ситуации в регионе предупреждали несколько раз, но выводы он так и не сделал. Госдолг вырос, а рейтинг руководителя снизился на четверть.

      Свежий кофе

      Очередной выпуск программы «Кофемолка» с Энвилем Касимовым выйдет в четверг, 6 марта, на сайте информагентства «Сусанин». На этот раз в гости к депутату пришел известный писатель Захар Прилепин.

      Готовим лодки

      Весна придет в Удмуртию на этой неделе. К выходным в регионе потеплеет до +10 градусов. Погода будет ветренной и сухой. Небольшой снег пройдет только на севере республики.

      Актеры погорелого театра

      Мать и жена в Можгинском районе инсценировали самоубийство 33-летнего мужчины, который был им сыном и мужем соответственно. Женщины дождались, когда он уснет и несколько раз ударили его металлической трубой и задушили.

      18:41, 05 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      441
      0
      #Ижевск\n#Можга\n#Михаил Бабич\n#Удмуртия\n#весна\n#Бабич\n#можгинец\n#грипп\n#Кофемолка\n#задержание Александра Соловьева\n#Александр Бречалов
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