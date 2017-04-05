Полпред президента России в ПФО Михаил Бабич прокомментировал арест Александра Соловьева

По его словам, коррупция на таких должностях – величайшее зло.

Ижевск. Удмуртия. Постоянный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич прокомментировал арест Александра Соловьева. По его словам, коррупция на таких должностях – это величайшее зло.

«Коррупция – это величайшее зло, особенно на таких должностях, которые связаны с работой населения. Один человек совершил такое преступление, а потом это месяцами нужно исправлять и доказывать, что не все такие, что все готовы работать на благо людей. Нужно не покрывать эти моменты, а выявлять их и наказывать. Тогда все остальные будет понимать, что другого пути нет. Либо работать здесь честно, либо уходить», - сказал Михаил Бабич.

По его словам, в данной ситуации важно, что власть не покрывает подобные поступки чиновников. Он также добавил, что бывшего главу Удмуртии предупреждали не раз.

«Вчера главу Удмуртии отправили в отставку. Комментарии здесь не нужны. Все ситуацию хорошо знаете. Александра Соловьева предупреждали несколько раз, но выводы он не сделал. Снижение рейтинга главы произошло почти на 20%. Возрос госдолг Удмуртии. По 6 позициям Соловьев не выполнил наказы Президента. В связи с этим, Владимир Путин назначил Александра Бречалова врио главы Удмуртии», - сказал Бабич.