Заболеваемость гриппом в Удмуртии снизилась в 2 раза

На прошлой неделе зарегистрировано 11 случаев.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии в 2 раза реже стали болеть гриппом. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, 11 случаев заболевания зарегистрированы на прошлой неделе в Кезском, Красногорском районах, в Можге и Ижевске.

Также уровень заболеваемости ОРВИ в Ижевске за минувшую неделю установился ниже эпидемиологического порога на 13%. За это время с жалобами на респираторные заболевания обратились 5 230 жителей города.

С 27 марта по 2 апреля 2017 года среди населения республики заболеваемость ОРВИ был ниже эпидемического порога на 30%. Всего за последнюю неделю ОРВИ и гриппом заболело 11 244 человека.

Эпидемическое неблагополучие зарегистрировано в Балезинском, Завьяловском, Кизнерском, Малопургинском, Киясовском, Камбаркском районах.