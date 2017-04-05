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      Заболеваемость гриппом в Удмуртии снизилась в 2 раза

      13:31, 05 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      13:31, 05 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      117
      0
      #здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#грипп
      Фото: pixabay.com
      117
      0

      На прошлой неделе зарегистрировано 11 случаев.  

      Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии в 2 раза реже стали болеть гриппом. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, 11 случаев заболевания зарегистрированы на прошлой неделе в Кезском, Красногорском районах, в Можге и Ижевске.

      Также уровень заболеваемости ОРВИ в Ижевске за минувшую неделю установился ниже эпидемиологического порога на 13%. За это время с жалобами на респираторные заболевания обратились 5 230 жителей города.

      С 27 марта по 2 апреля 2017 года среди населения республики заболеваемость ОРВИ был ниже эпидемического порога на 30%. Всего за последнюю неделю ОРВИ и гриппом заболело 11 244 человека.

      Эпидемическое неблагополучие зарегистрировано в Балезинском, Завьяловском, Кизнерском, Малопургинском, Киясовском, Камбаркском районах.

      13:31, 05 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      117
      0
      #здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#грипп
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