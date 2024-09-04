Вторая партия вакцины от гриппа поступила в Удмуртию

Ижевск. Удмуртия. Вторую партию вакцины против гриппа доставили в Удмуртию 4 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В больницы республики завезли 120 800 доз вакцин «Совигрипп» и «Флю М».

Напомним, что первую партию из более 200 тыс. доз вакцины привезли в Удмуртию 12 августа. Бесплатные прививки от гриппа уже поставили 28 082 жителя республики.

В настоящий момент в больницах региона есть три вида вакцин: «Ультрикс Квадри» — для детей и беременных женщин, «Флю М» — для лиц пожилого возраста и «Совигрипп» — для взрослого населения.

По данным Управления Роспотребнадзора по Удмуртии, в регионе наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. За неделю с 26 августа по 2 сентября ОРВИ заразились 8061 человек, 55% из них – дети до 14 лет. Ковид выявили у 606 пациентов, в том числе у 78 детей.

Специалисты отмечают, что коронавирусная инфекция стала одним из сезонных вирусных заболеваний. В больницах Удмуртии есть около 1,5 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт».