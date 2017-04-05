Врио главы Удмуртии Александр Бречалов: прятать проблемы мы точно не будем

Об этом он заявил журналистам после официального представления.

Ижевск. Удмуртия. Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов рассказал о том, что новое руководство республики не намерено прятать проблемы от жителей региона. Об этом он заявил журналистам в среду, 5 апреля, после того как его официально представил полпред президента России в ПФО Михаил Бабич.

«Просьба не маркировать, а то вы всю историю Удмуртии обрисовали. Опять, снова вятка. Это не так. Есть эпизод, по нему работают. Прошу СМИ ориентироваться на тех задачах, которые ставятся перед республикой. Хотел бы отметить, что власть должна быть максимально открытой. Мы вместе будем осуществлять общественный контроль и вникать во все проблемы», - сказал Александр Бречалов.

По его словам, новое руководство республики не будет «закапывать и прятать проблемы».

«Жители Удмуртии заслуживают открытого и честного диалога», - сказал Александр Бречалов.