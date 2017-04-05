Пожизненный срок могут получить жительницы Можгинского района за инсценировку самоубийства

Две женщины несколько раз ударили мужчину металлической трубой, задушили и повесили на веревке.

Можга. Удмуртия. Мать и жена в Можгинском районе инсценировали самоубийство 33-летнего мужчины, который приходился им сыном и мужем соответственно. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Трагедия произошла 22 января этого года около 18:00. Подсудимые дождались, когда потерпевший уснет, и несколько раз ударили его металлической трубой, после чего задушили. Затем обвиняемые подвесили его на веревке, которую привязали к крюку на потолке. На следующий день жена погибшего сообщила в правоохранительные органы о том, что муж повесился.

Как сообщает ведомство, причиной для совершения преступления стала личная неприязнь.

В рамках расследования проведено более десяти экспертиз, в том числе пять судебно-медицинских, две комплексных психолого-психиатрических, две молекулярно-генетических, две трассологических и биологическая, допрошено более 20 свидетелей. Следствием опровергнута выдвинутая обвиняемыми версия о самоубийстве и собрана достаточная доказательственная база. 53-летней и 32-летней женщинам предъявили обвинение по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК России («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Женщинам грозит пожизненный срок.