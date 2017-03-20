Четвертая неделя Великого поста: что можно есть жителям Удмуртии?

В понедельник, среду и пятницу разрешается есть только невареную пищу.

Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 20 марта, у православных жителей Удмуртии началась четвертая неделя Великого поста.

В понедельник, среду и пятницу разрешается есть только невареную пищу (сухоядение). В рационе постящихся в эти дни – хлеб, сырые овощи и фрукты, сухофрукты. Разнообразить меню можно свежеморожеными ягодами, медом, орехами.

Во вторник и четверг разрешается есть горячую пищу – вареную или печеную без масла.

25 марта верующие будут отмечать Родительскую субботу. Это особый день поминовения усопших.

В воскресенье, 26 марта, празднуется память автора монументального духовного труда «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника. Он посвятил свою жизнь монашескому подвигу и считается одним из высших образцов этого служения.

В субботу и воскресенье дозволяется есть вареную пищу с растительным маслом.