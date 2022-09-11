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На вечер 11 сентября явка на выборах в Удмуртии превысила результаты 2017 года

19:15, 11 сентября, 2022
Юрий Абашев
На вечер 11 сентября явка на выборах в Удмуртии превысила результаты 2017 года
19:15, 11 сентября, 2022
Юрий Абашев
826
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы в Госсовет Удмуртии\n#выборы главы Удмуртии\n#выборы
Фото: ИА «Сусанин»
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В городах традиционно явка ниже, чем в сельской местности.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии явка на выборы по состоянию на 18:00 11 сентября составила 37,48%. Об этом журналистам рассказал секретарь Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики Олег Пырегов.

 «Я посетил 11 участков, на всех ситуация остаётся спокойной. Ждём, когда участки закроются и начнётся окончательный подсчёт голосов. Количество жалоб на 15:00 увеличилось до 915», — сказал Пырегов.

По явке лидирует Селтинский район (64,36%), Граховский район (61,56%) и Дебёсский район (61,01%). Самая низкая явка в Ленинском районе Ижевска — 26,36%.

Напомним, на выборах главы Удмуртии и депутатов Госсовета в 2017 году явка составила 34,5%

19:15, 11 сентября, 2022
Юрий Абашев
826
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы в Госсовет Удмуртии\n#выборы главы Удмуртии\n#выборы