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Пять кандидатов поборются за мандат на допвыборах в Госсовет Удмуртии

13:15, 26 марта, 2021
Анна Торхова
Пять кандидатов поборются за мандат на допвыборах в Госсовет Удмуртии
13:15, 26 марта, 2021
Анна Торхова
66
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#выборы
Фото: ИА «Сусанин»
66
0

В городе откроют 24 избирательных участка.

Ижевск. Удмуртия. Дополнительные выборы в Госсовет Удмуртии пройдут в воскресенье, 28 марта. Об этом сообщает пресс-служба ЦИКа Удмуртской Республики.

Голосование запланировано в Первомайском районе Ижевска по Рабочему одномандатному избирательному округу № 8. За мандат будут бороться 5 кандидатов – 4 от парламентских партий и один от регионального отделения партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Так, от «Справедливой России» выдвинут Сергей Громов, от партии «Единая Россия» - Андрей Денисов, ЛДПР – Алексей Кузнецов, от Коммунистической партии – Александр Перевощиков. Партию пенсионеров представляет Алексей Максимов.

По словам председателя центризбиркома региона Вениамина Соломенникова, в Ижевске откроют 24 избирательных участка. Как и прежде, избирателям выдадут маски, перчатки, одноразовые ручки, обработают руки антисептиком.

13:15, 26 марта, 2021
Анна Торхова
66
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#выборы