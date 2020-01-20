Глава Удмуртии предложил назначить Ольгу Абрамову заместителем председателя правительства региона

Для этого будет изменен функционал вакантной должности.

Ижевск. Удмуртия. Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова может стать заместителем председателя правительства республики. С таким предложением выступил на аппаратном совещании органов госвласти руководитель региона Александр Бречалов.

По его словам, в настоящее время остаётся свободной должность зампреда правительства, который должен курировать вопросы строительства и дорожного хозяйства.

«Мы не будем её заполнять именно этим функционалом, потому что и Горбачев (министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии – Прим.ред), и Сурнин (министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртии – Прим.ред) достаточно качественно отрабатывают коммуникацию с председателем правительства. Ярослав Владимирович (Семенов) лично курирует эти два направления. Мы изменим функционал этой позиции», – отметил Бречалов.

По его словам, причины выбора кандидатуры Абрамовой «очевидны»: «У нас аграрная республика. 2019 год нам показал, что мы в правильном направлении идем с точки зрения реализации наших программ. Работа министерства высоко оценена на федеральном уровне. Чтобы усилить эту работу, мы считаем, что сельское хозяйство должно быть выделено в отдельное направление».

Он предложил председателю правительства Удмуртии Ярославу Семенову обсудить этот вопрос с представителями Госсовета Удмуртии.

Напомним, Ольга Абрамова возглавила региональный Минсельхоз в феврале 2018 года.