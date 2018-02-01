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      И.о. министра сельского хозяйства Удмуртии стала Ольга Абрамова

      15:05, 01 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      15:05, 01 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      1531
      0
      #Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
      1531
      0

      До этого она работала генеральным директором ООО «Агрокомплекс «Бабинский».

      Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов назначил и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ольгу Абрамову. Как сообщили информационному агентству «Сусанин» в пресс-службе главы и правительства Удмуртской Республики, указ подписан в четверг, 1 февраля. К своим обязанностям новый руководитель приступит с 5 февраля.

      До назначения Ольга Абрамова с 2016 года занимала должность генерального директора ООО «Агрокомплекс «Бабинский».

      Напомним, что бывший министр Александр Прохоров покинул свой пост в ноябре 2017 года

      15:05, 01 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      1531
      0
      #Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия

       

       

       

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