И.о. министра сельского хозяйства Удмуртии стала Ольга Абрамова

До этого она работала генеральным директором ООО «Агрокомплекс «Бабинский».

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов назначил и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ольгу Абрамову. Как сообщили информационному агентству «Сусанин» в пресс-службе главы и правительства Удмуртской Республики, указ подписан в четверг, 1 февраля. К своим обязанностям новый руководитель приступит с 5 февраля.

До назначения Ольга Абрамова с 2016 года занимала должность генерального директора ООО «Агрокомплекс «Бабинский».

Напомним, что бывший министр Александр Прохоров покинул свой пост в ноябре 2017 года.