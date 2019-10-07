7 человек претендуют на пост главы Вавожского района Удмуртии

Николай Чайников покинул должность по собственному желанию.
Вавож. Удмуртия. На пост главы Вавожского района Удмуртской Республики заявились 7 кандидатов. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования.
На должность претендуют:
Андрей Конышев – председатель СНТ «Березка»;
Тимур Абашев - директор ООО «Ритм»;
Олег Овчинников – временно исполняющий полномочия главы Вавожского района;
Николай Крылов – гендиректор ООО «Еврооснаб»;
Александр Кленов - заместитель председателя Совета депутатов Вавожского района;
Дмитрий Шихов - глава муниципального образования «Водзимоньинское» Вавожского района.
Анна Коркина - руководитель аппарата главы Сюмсинского района, районного Совета депутатов и администрации района.
Конкурс состоится 9 октября. Кандидатам необходимо представить комиссии концепцию развития района либо программу действий в качестве главы муниципального образования.
Напомним, ранее пост руководителя занимал Николай Чайников, покинувший пост по состоянию здоровья.