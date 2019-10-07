  • $ 65.03 ↓
  • € 71.35 ↑

7 человек претендуют на пост главы Вавожского района Удмуртии

11:12, 07 октября, 2019
Анна Торхова
7 человек претендуют на пост главы Вавожского района Удмуртии
11:12, 07 октября, 2019
Анна Торхова
357
0
#Вавож\n#конкурс\n#Удмуртия\n#руководитель
Фото: vk.com/club68917319
357
0

Николай Чайников покинул должность по собственному желанию.

Вавож. Удмуртия. На пост главы Вавожского района Удмуртской Республики заявились 7 кандидатов. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования.

На должность претендуют:

Андрей Конышев – председатель СНТ «Березка»;

Тимур Абашев  - директор ООО «Ритм»;

Олег Овчинников – временно исполняющий полномочия главы Вавожского района;

Николай Крылов – гендиректор ООО «Еврооснаб»;

Александр Кленов - заместитель председателя Совета депутатов Вавожского района;

Дмитрий Шихов - глава муниципального образования «Водзимоньинское» Вавожского района.

Анна Коркина - руководитель аппарата главы Сюмсинского района, районного Совета депутатов и администрации района.

Конкурс состоится 9 октября. Кандидатам необходимо представить комиссии концепцию развития района либо программу действий в качестве главы муниципального образования.

Напомним, ранее пост руководителя занимал Николай Чайников, покинувший пост по состоянию здоровья.

11:12, 07 октября, 2019
Анна Торхова
357
0
#Вавож\n#конкурс\n#Удмуртия\n#руководитель

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Представители Удмуртии покинули правительство Севастополя

09:00, 01 октября, 2019
4854

Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП на трассе в Удмуртии

4272
11:35, 02 октября, 2019

Полиция задержала в Ижевске бывшего руководителя «управляек» Рауфа Кутдузова

4179
14:49, 03 октября, 2019

14-летняя девочка погибла в результате ДТП на трассе в Удмуртии

3838
20:40, 04 октября, 2019

Две новые деревни нашли в Удмуртии при подготовке к всероссийской переписи

3651
14:00, 02 октября, 2019

Мать из Хакасии позволила любовнику изнасиловать своих дочерей за деньги

18:01, 30 сентября, 2019
3074

В Улан-Удэ экстренно приняли роды у женщины, попавшей под трамвай

2646
10:25, 04 октября, 2019

Художница нарисовала принцесс из советских мультиков в стиле Disney

1925
11:50, 03 октября, 2019

Вступили в силу: что изменится в жизни россиян с 1 октября

1732
09:52, 01 октября, 2019

В Кемерово отец остановил женщину, укравшую его новорожденного сына из роддома

873
15:42, 03 октября, 2019

«Просто сформировалась»: ученые нашли в космосе планету размером с Юпитер недалеко от Земли

15:00, 30 сентября, 2019
4050

Британский таксист спас беременную женщину от секс-рабства

1031
14:32, 01 октября, 2019

Спевшей в американском метро бездомной россиянке помогут записать альбом

974
17:31, 03 октября, 2019

Маскировка: пользователи сети озадачились поиском леопарда на фото

930
10:42, 01 октября, 2019

Бренд одежды Forever 21 заявил о банкротстве

889
09:25, 30 сентября, 2019