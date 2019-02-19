Об этом рассказал глава республики Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. Часть команды Удмуртии похудела по наставлению главы республики. По словам Александра Бречалова, члены кабинета министров взвешивались 15 февраля.

«Моя команда, часть правительства, до 15 февраля должны были взвеситься. Серьезно. Там определенные санкции или не санкции были. Но слава богу все похудели, перед кем стояла такая задача», - рассказал Бречалов.

По его словам, чиновники должны подавать пример гражданам, особенно если речь идет о здоровом образе жизни.

«Когда глава муниципального района или депутат выходит в субботу и всем предлагает делать зарядку. У нас же люди бегают, собираются, а где депутаты, где «Единая Россия»? Вот конкретно такими делами можно сделать больше, чем миллиардами рублей, я вас уверяю», - сказал глава региона.

Напомним, ранее «Известия» сообщили о том, что в России задумались измерять талию сотрудников, опираясь на опыт Японии. Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в азиатской стране мужчинам запрещено законом иметь талию более 90 см, женщинам - более 80 см.

В противном случае, предприятию грозит штраф до 19 млн долларов, а работнику - регулярные посещения сеансов консультирования.