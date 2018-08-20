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Live: выборы главы Ижевска

12:00, 20 августа, 2018
Георгий Поветкин
12:00, 20 августа, 2018
Георгий Поветкин
1177
0
#выборы\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#Удмуртия
Фото: ИА Сусанин
1177
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В понедельник, 20 августа, проходит сессия Гордумы, на которой депутаты должны выбрать нового руководителя города.

Ижевск. Удмуртия. Имя нового главы Ижевска станет известно в понедельник, 20 августа. Сегодня депутаты Гордумы соберутся на внеочередную сессию, чтобы выбрать одного из двух предложенных конкурсной комиссией кандидатов.

Выборы главы Ижевска. Внеочередная сессия городской Думы 20/08/2018

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-07-19.


Напомним, что в шорт-лист вошли предприниматель, советник главы Удмуртии Константин Сунцов и директор гуманитарного лицея Михаил Черемных.

Всего на пост мэра столицы Удмуртской Республики претендовали 13 человек.

Информационное агентство «Сусанин» ведет прямую трансляцию с внеочередной сессии городской думы Ижевска.

12:00, 20 августа, 2018
Георгий Поветкин
1177
0
#выборы\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#Удмуртия

 

 

 


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