Live: выборы главы Ижевска

В понедельник, 20 августа, проходит сессия Гордумы, на которой депутаты должны выбрать нового руководителя города.

Ижевск. Удмуртия. Имя нового главы Ижевска станет известно в понедельник, 20 августа. Сегодня депутаты Гордумы соберутся на внеочередную сессию, чтобы выбрать одного из двух предложенных конкурсной комиссией кандидатов.

Выборы главы Ижевска. Внеочередная сессия городской Думы 20/08/2018 Uploaded by ИА Сусанин on 2018-07-19.

Напомним, что в шорт-лист вошли предприниматель, советник главы Удмуртии Константин Сунцов и директор гуманитарного лицея Михаил Черемных.

Всего на пост мэра столицы Удмуртской Республики претендовали 13 человек.

Информационное агентство «Сусанин» ведет прямую трансляцию с внеочередной сессии городской думы Ижевска.