Ижевск. Удмуртия. На заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, информационной политике, общественной безопасности и правопорядку депутаты Городской думы Ижевска обсудили вопросы предстоящей сессии и практическую реализацию программы «Безопасный город». Об этом сообщается в группе Гордумы Ижевска в VK.

Председатель комиссии Альфред Зиннатуллин выступил с инициативой включить в план работы выездные проверки Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) и пункты участковых. По его словам, это позволит объективно оценить потребности служб, состояние рабочих мест и определить, какая дополнительная поддержка необходима для обеспечения безопасности жителей города.



