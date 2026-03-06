Закрыть
Депутаты ижевской Гордумы могут начать проверять условия работы диспетчерской службы и участковых

16:04, 06 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Гордума Ижевска
Источник фото: ИА «Сусанин»
Это позволит объективно оценить организацию работы этих служб.

Ижевск. Удмуртия. На заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, информационной политике, общественной безопасности и правопорядку депутаты Городской думы Ижевска обсудили вопросы предстоящей сессии и практическую реализацию программы «Безопасный город». Об этом сообщается в группе Гордумы Ижевска в VK.

Председатель комиссии Альфред Зиннатуллин выступил с инициативой включить в план работы выездные проверки Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) и пункты участковых. По его словам, это позволит объективно оценить потребности служб, состояние рабочих мест и определить, какая дополнительная поддержка необходима для обеспечения безопасности жителей города.


 

