Ижевск. Удмуртия. Депутаты Гордумы Ижевска распределились по постоянным комиссиям, председателей которых выбрали двумя днями ранее. Этот блок тем стал основным на втором заседании первой сессии думы 8-го созыва, которое состоялось в четверг, 16 октября.

В качестве комментария «Сусанин» попросил ответить на пару вопросов председателя комиссии по вопросам ЖКХ, транспорта и городской инфраструктуры Ярослава Балобанова.

— Ярослав Викторович, почему вы решили вновь выдвинуться на пост председателя комиссии?

— Во-первых, мне небезразлично, что происходит в Ижевске, моем родном городе. Вы же знаете, что мы не на зарплате здесь. Во-вторых, хочется быть полезным, хочется быть нужным. Учитывая, что у меня есть опыт не только депутатской деятельности, но и опыт управления комиссией, я принял решение, что на посту председателя комиссии могу принести больше пользы. Да, руководить комиссией непросто, потому что у моих коллег при решении вопросов могут быть иногда кардинально противоположные мнения. Нужно их консолидировать и направить в нужное русло для поиска общего решения.

— Какие планы руководитель комиссии ставит перед собой на ближайшую пятилетку?

— Планы по большей части ситуативные. Ведь наша задача —помогать администрации города легализовывать те решения, которые необходимы для деятельности всего города Ижевска. И это самая важная и большая часть нашей работы.

Это и принятие бюджета — самый важный документ. Он очень тяжело рождается, обязательно в каких-то спорах и совещаниях в согласительных комиссиях. Это принятие нормативных актов, касающихся благоустройства. Это нормативка, касающаяся дорог. Даже распределения средств на те или иные районы города. И это вот то, что люди, может быть, не до конца понимают.

Потому что во время предвыборной кампании депутаты в основном обращают внимание на наказы, которыми мы можем людям сделать какие-то маленькие приятные вещи: установить малые архитектурные формы, спортивный городок во дворе. Это на виду, это видно.

И вот всё-таки на пять лет вперёд наша работа будет зависеть от того, что будет предлагать администрация города. И моя задача — всё, что является нужным, важным, актуальным для города и, самое главное, адекватным, принимать. И делать так, чтобы комиссия не в политику играла, а занималась хозяйственной деятельностью.