Ярослав Балобанов объяснил нюансы задач, которые не всегда видны горожанам.
Ижевск. Удмуртия. Депутаты Гордумы Ижевска распределились по постоянным комиссиям, председателей которых выбрали двумя днями ранее. Этот блок тем стал основным на втором заседании первой сессии думы 8-го созыва, которое состоялось в четверг, 16 октября.
В качестве комментария «Сусанин» попросил ответить на пару вопросов председателя комиссии по вопросам ЖКХ, транспорта и городской инфраструктуры Ярослава Балобанова.
— Ярослав Викторович, почему вы решили вновь выдвинуться на пост председателя комиссии?
— Во-первых, мне небезразлично, что происходит в Ижевске, моем родном городе. Вы же знаете, что мы не на зарплате здесь. Во-вторых, хочется быть полезным, хочется быть нужным. Учитывая, что у меня есть опыт не только депутатской деятельности, но и опыт управления комиссией, я принял решение, что на посту председателя комиссии могу принести больше пользы. Да, руководить комиссией непросто, потому что у моих коллег при решении вопросов могут быть иногда кардинально противоположные мнения. Нужно их консолидировать и направить в нужное русло для поиска общего решения.
— Какие планы руководитель комиссии ставит перед собой на ближайшую пятилетку?
— Планы по большей части ситуативные. Ведь наша задача —помогать администрации города легализовывать те решения, которые необходимы для деятельности всего города Ижевска. И это самая важная и большая часть нашей работы.
Это и принятие бюджета — самый важный документ. Он очень тяжело рождается, обязательно в каких-то спорах и совещаниях в согласительных комиссиях. Это принятие нормативных актов, касающихся благоустройства. Это нормативка, касающаяся дорог. Даже распределения средств на те или иные районы города. И это вот то, что люди, может быть, не до конца понимают.
Потому что во время предвыборной кампании депутаты в основном обращают внимание на наказы, которыми мы можем людям сделать какие-то маленькие приятные вещи: установить малые архитектурные формы, спортивный городок во дворе. Это на виду, это видно.
И вот всё-таки на пять лет вперёд наша работа будет зависеть от того, что будет предлагать администрация города. И моя задача — всё, что является нужным, важным, актуальным для города и, самое главное, адекватным, принимать. И делать так, чтобы комиссия не в политику играла, а занималась хозяйственной деятельностью.
