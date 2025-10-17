Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе местную жительницу заключили под стражу за вымогательство с применением насилия. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

По версии следствия, 7 октября 2025 трое женщин и трое мужчин выпивали алкоголь. В один момент две женщины стали требовать у третьей возвратить якобы украденные 5 тыс. рублей. Потерпевшая отрицала кражу, из-за чего её начали избивать руками и ногами.

Затем женщину раздели и запретили одеваться, пока та не вернёт деньги. Так как это не принесло результата, обвиняемые остригли волосы потерпевшей до корней и продолжили избиение.

Когда одна из обвиняемых обнаружила у себя в портмоне 5 тыс. рублей, то заявила, что там находилось 25 тыс. рублей. Тогда она стала требовать с потерпевшей вернуть якобы украденные 20 тыс. рублей и угрожала дальнейшим избиением. В результате потерпевшая испугалась и пообещала отдать деньги. Когда одна из обвиняемых уснула, а другая ушла, женщина сбежала и обратилась к знакомым, которые сообщили о произошедшем в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 163 УК России («Вымогательство»).

В суде одна из обвиняемых, ранее судимая 32-летняя жительница Глазовского района, частично признала вину. Следователь полагал, что она может скрыться и оказать давление на потерпевшую и свидетелей. Обвиняемая с защитником просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

В результате Глазовский районный суд отправил женщину под стражу на 2 месяца — по 12 декабря 2025 года. Отмечается, что со второй обвиняемой взяли подписку о невыезде.