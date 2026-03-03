Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Суд обязал Минприроды Удмуртии определить границы зон затопления для 12 рек

16:31, 03 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Суд обязал Минприроды Удмуртии определить границы зон затопления для 12 рек
16:31, 03 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
40
0
#Удмуртия\n#реки\n#Минприроды Удмуртии
Источник фото: ИА «Сусанин»
40
0

Ведомство уличили в бездействии.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртская природоохранная прокуратура выявила нарушения в работе регионального Минприроды. Ведомство не определило границы зон затопления и подтопления для 12 рек республики. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В списке оказались реки Чепца, Докшанка, Лып, Сепыч, Ува, Ложкомойка, Селычка, Лекма, Пудемка, Сюга, Сюмсинка и Кильмезь. Отсутствие таких границ, отметили в прокуратуре, создаёт риски для жизни, здоровья и имущества граждан из-за возможного подтопления.

Природоохранный прокурор обратился в суд с требованием признать бездействие министерства незаконным и обязать чиновников провести соответствующую работу. Суд удовлетворил иск.

В настоящее время, как сообщили в надзорном ведомстве, границы зон затопления и подтопления уже установлены в соответствии с судебными решениями.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

16:31, 03 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
40
0
#Удмуртия\n#реки\n#Минприроды Удмуртии