Ижевск. Удмуртия. Удмуртская природоохранная прокуратура выявила нарушения в работе регионального Минприроды. Ведомство не определило границы зон затопления и подтопления для 12 рек республики. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В списке оказались реки Чепца, Докшанка, Лып, Сепыч, Ува, Ложкомойка, Селычка, Лекма, Пудемка, Сюга, Сюмсинка и Кильмезь. Отсутствие таких границ, отметили в прокуратуре, создаёт риски для жизни, здоровья и имущества граждан из-за возможного подтопления.

Природоохранный прокурор обратился в суд с требованием признать бездействие министерства незаконным и обязать чиновников провести соответствующую работу. Суд удовлетворил иск.

В настоящее время, как сообщили в надзорном ведомстве, границы зон затопления и подтопления уже установлены в соответствии с судебными решениями.