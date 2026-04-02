Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по требованию транспортного прокурора должностное лицо оштрафовали за нарушения при содержании железнодорожного переезда. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Проверка установила, что на железнодорожном переезде на улице Азина в Ижевске не работала светофорная сигнализация, в здании переездного поста отсутствовало необходимое оборудование для обеспечения безопасности движения и дежурного работника. Зимой нормативные условия видимости на переезде не обеспечивались.

По требованию транспортного прокурора собственником переезда приняты меры по приведению инфраструктурного объекта в нормативное состояние.

Ространснадзор по материалам транспортной прокуратуры привлёк допустившее нарушения должностное лицо к административной ответственности по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта» и оштрафовал.